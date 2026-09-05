Carnero califica la Feria de Día como “icónica” con 82 casetas y lanza un mensaje a los jóvenes para las fiestas

Visita del alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, a la Feria de Día este sábado. Fotografía: Ayuntamiento de Valladolid.

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha querido felicitar las fiestas de Valladolid a todos los vallisoletanos y ha indicado que los festejos se han iniciado de forma “pletórica” y que “las calles estaban llenas”.

Declaraciones que ha realizado durante la presentación de la Feria de Día y tras hacer un balance positivo de las primeras horas de las Ferias y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo, ensalzando el pregón de Siloé.

“Yo sí que quiero hacer una llamada de atención a los jóvenes en la zona de las Moreras, por citar un sitio, a que es muy importante que sus bolsas queden depositadas en los contenedores y no en el suelo porque eso facilita y ayuda la recogida al servicio de limpieza y que pueda hacer un mejor y más rápido trabajo”, ha afirmado el alcalde de Valladolid.

Carnero ha añadido que le parece “muy importante destacar” este aspecto y “seguir en la buena sintonía” porque el tiempo “va a seguir acompañando”.

La Feria de Día

“La Feria de Día es un gran reclamo de las fiestas en Valladolid. Es icónica. Quiero agradecer el trabajo de toda la restauración vallisoletana, que en abierto o en cerrado se muestran. También agradecer el trabajo de la Asociación Provincial de Hostelería con su presidente Jaime Fernández al mando”, ha indicado Carnero.

El alcalde ha señalado que la Feria de Día “sigue dando y prestando un servicio importante a la fiesta y a la marca de Valladolid” a través de los 82 establecimientos que han abierto este año en ocho zonas de la ciudad con Matías Sangrador como nueva zona.

“Hace que se pueda disfrutar de lo mejor que tenemos que son nuestros vinos y gastronomía en miniatura. Podemos darnos por satisfechos y la feria gana, año a año”, ha añadido.

Ha recalcado las zonas accesibles para las personas con movilidad reducida y ha recordado que este año “se cuida el patrimonio en el establecimiento de las propias casetas” con vallas.

“Esto permite que el elemento arquitectónico no sufra durante estos días. Tenemos que seguir disfrutando. Dejar de lado los problemas y pensar que estos 10 días son únicos a lo largo del año”, ha indicado el primer edil.

Sobre los fuegos artificiales y el calor, el alcalde ha apuntado que la Junta de Castilla y León ha decidido “decretar una alarma hasta el 6 de septiembre” y por “eso se ha procedido a no hacer los fuegos de ese día”.

“Hoy tenemos una cosa muy importante que son otro tipo de fuegos, el uso de drones, 400 que va a hacer las maravillas de todos los que se acerquen a verlo”, ha indicado.

Para futuras ediciones de la Feria de Día, Carnero ha apostado por el “diálogo” para “seguir mejorando y avanzando”.

“Mejorías se pueden hacer y hay ideas. En 2025, además de estandarizar la caseta se homogeneizó la vajilla y demás y de la mano de la Asociación seguiremos buscando mejoras”, ha finalizado.

Los hosteleros defienden los precios

Por su parte, el presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Valladolid, Jaime Fernández, defendió los precios del pincho de la Feria de Día y recordó que el sector lleva tres años sin aplicar subidas.

“Llevamos tres años sin subir”, señaló Fernández, quien consideró que el incremento actual está justificado por la evolución del coste de las materias primas y del resto de gastos que afrontan los establecimientos.

“La gente tiene que entender la materia prima, todos los gastos en general”, apuntó el presidente de los hosteleros, que puso como ejemplo el aumento experimentado por productos básicos en los últimos años.

Fernández Lafuente reconoció que el precio no será el que condicione el consumo durante las fiestas. “La gente tiene lo que tiene en el bolso. Entonces no podemos pedir más”, afirmó. En este sentido, planteó que los clientes puedan reducir el número de consumiciones: “Antes a lo mejor tomabas dos rondas, pues tomarás una”.

La Feria de Día cuenta este año con 82 casetas, cuatro menos que en la pasada edición, y suma 18 nuevos hosteleros. El presidente de la asociación confía en que la iniciativa vuelva a atraer a numerosos vallisoletanos y visitantes durante las fiestas.

Carnero también llamó a mantener durante las fiestas “esa sintonía y esa buena camaradería” y destacó la respuesta de los ciudadanos durante la primera jornada, en la que, según señaló, “no hubo ningún incidente reseñable”.