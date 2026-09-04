Las fiestas de Valladolid llegan con muchos cortes de tráfico: horarios, calles afectadas y zonas que evitar durante 10 días

Imagen de archivo de un corte de tráfico en Valladolid. El ESPAÑOL

Las Ferias y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo ya están aquí y, con ellas, diez días en los que Valladolid cambia por completo su ritmo habitual.

Conciertos, casetas de la Feria de Día, peñas, procesiones, fuegos artificiales, atracciones y decenas de actividades volverán a llenar las calles entre el viernes 4 y el domingo 13 de septiembre.

Pero la fiesta también tendrá una consecuencia directa para quienes tengan que desplazarse en coche por la ciudad.

La Policía Municipal ha elaborado un amplio dispositivo de tráfico que contempla cortes diarios en el centro, restricciones de acceso a algunas de las zonas más concurridas y posibles retenciones en distintos puntos de Valladolid.

La principal recomendación es clara: evitar circular por las zonas afectadas durante las horas de mayor afluencia y planificar los desplazamientos con antelación.

El centro, cortado cada tarde

Uno de los cambios más importantes durante las fiestas afectará diariamente al acceso al centro de Valladolid. Debido a la gran afluencia prevista en la Feria de Día y en las actividades de la Plaza Mayor y Fuente Dorada, se prevén cortes de tráfico todos los días a partir de las 19.00 horas.

Las restricciones afectarán al eje de la Plaza de la Rinconada desde la Plaza del Poniente hacia Fuente Dorada, así como al acceso desde Plaza de España y Duque de la Victoria en dirección a Fuente Dorada.

Estos cortes podrán no aplicarse si la afluencia de público es escasa o las condiciones meteorológicas no lo hacen necesario.

Los conductores que utilicen habitualmente el aparcamiento subterráneo de la Plaza Mayor deberán tener especial cuidado durante los conciertos.

Por motivos de seguridad, el acceso al parking se cerrará después de la requisa policial previa a los conciertos y no volverá a abrirse hasta que termine el evento y la plaza quede despejada.

La salida del aparcamiento, sin embargo, no tendrá restricciones. El propio estacionamiento informará del cierre o de las limitaciones mediante el panel situado en la Plaza de la Rinconada, junto a la calle Manzana.

Además, cuando el aforo lo requiera, también podrá restringirse el acceso peatonal a la Plaza Mayor desde las calles Santiago, Ferrari y Manzana.

Desde el 4 hasta el 14 de septiembre, el paseo de Marcelino Martín 'El Catarro' permanecerá cerrado al tráfico entre las 15.00 y las 7.00 horas.

Durante esa misma franja también estará prohibido estacionar, aunque se permitirá el acceso de los vehículos de participantes y organizadores de las actividades programadas en la zona.

La Feria de Día puede provocar cortes en distintos barrios

La Policía Municipal advierte de que el tráfico podrá sufrir cambios o cortes puntuales en cualquiera de las zonas donde estén instaladas las casetas, especialmente en función de la afluencia de público.

La Feria de Día funcionará el 4 de septiembre entre las 21.00 y la 1.00 horas; los días 5, 7, 11 y 12, de 12.00 a 1.00; y los días 6, 8, 9, 10 y 13, de 12.00 a 00.30 horas.

Por ello, quienes tengan que atravesar las zonas con mayor presencia de casetas deberán prever posibles desvíos y cambios en la circulación.

Los días de festejos taurinos también habrá restricciones en el entorno de la Plaza de Toros.

Los domingos 6 y 13, el martes 8, el jueves 10, el viernes 11 y el sábado 12 estará prohibido estacionar en la vía de servicio del paseo de Zorrilla junto al coso, desde las taquillas hasta el acceso a la plaza, entre las 15.00 y las 21.00 horas.

La Policía Municipal avisa además de posibles problemas de tráfico en toda la zona durante esas tardes.

Entre el miércoles 9 y el domingo 13 se celebrará la Feria de Muestras, con horario continuo de 11.30 a 21.00 horas.

Se esperan problemas de circulación en el entorno del recinto ferial, especialmente a mediodía y a la hora del cierre, cuando se concentran buena parte de las entradas y salidas de visitantes.

El entorno del Real de la Feria y el estadio, bajo vigilancia

Otra de las zonas donde los conductores deberán extremar la precaución será el entorno del Real de la Feria, el estadio José Zorrilla y el centro comercial.

A diario, aproximadamente desde las 18.00 horas, y dependiendo de las necesidades que se observen en cada momento, estará prohibida la circulación por la avenida Mundial 82, desde la avenida del Real Valladolid hasta la calle Padre José Acosta.

Durante ese periodo, el acceso al estacionamiento próximo al estadio solo podrá realizarse desde la calle Padre José Acosta.

Los fuegos artificiales traerán además restricciones específicas entre el sábado 5 y el sábado 12 de septiembre.

Pocos minutos antes del disparo, previsto para las 22.15 horas, se cortará el acceso de vehículos a la avenida Mundial 82 desde ambos extremos: tanto desde Padre José Acosta como desde la avenida del Real Valladolid.

Tampoco se permitirá la salida de autobuses desde la dársena del estadio durante ese momento, debido a la gran cantidad de personas que ocupa la calzada y al apagado del alumbrado público en la zona.

El Desfile de Peñas del viernes, uno de los momentos más complicados

El primer gran día de fiestas traerá también uno de los dispositivos de tráfico más amplios.

El Desfile de Peñas, previsto para el viernes 4 a las 19.30 horas, recorrerá la Acera de Recoletos, Plaza de Zorrilla, Miguel Íscar, Plaza de España, Duque de la Victoria, Ferrari y Plaza Mayor.

Después, los peñistas se dirigirán hacia la zona de las Moreras.

Además de las calles incluidas directamente en el recorrido, el paso del desfile podrá afectar a numerosas vías de la ciudad, entre ellas Nicolás Salmerón, Labradores, Fray Luis de León, López Gómez, Panaderos, paseo de Filipinos, Recondo, Estación, Puente Colgante, paseo del Hospital Militar, Sánchez Arjona, avenida de Salamanca, el primer tramo del paseo de Zorrilla, San Ildefonso, paseo de Isabel la Católica, San Quirce y Cardenal Torquemada.

La recomendación para esa tarde es evitar desplazamientos en coche por el centro y las principales vías de acceso al recorrido.

Procesión de San Lorenzo y otros actos que afectarán a la circulación

El martes 8 de septiembre, día grande de las fiestas, la procesión de Nuestra Señora de San Lorenzo volverá a recorrer el centro de Valladolid.

La salida está prevista a las 10.30 horas desde la iglesia de San Lorenzo. El recorrido de ida pasará por San Lorenzo, Plaza de Santa Ana, Pasión, Plaza Mayor, Santiago, Constitución, Regalado, Cánovas del Castillo, Cascajares y Arribas hasta la Catedral.

Tras la misa, prevista para las 12.00 horas, la procesión regresará por Arribas, Catedral, Cánovas del Castillo, Regalado, Duque de la Victoria, Ferrari, Plaza Mayor, Pasión, Plaza de Santa Ana, San Lorenzo y Pedro Niño.

Ese mismo día, el Desfile de Banderas de Peñas y la ofrenda floral en el entorno del puente de la Hispanidad podrán provocar retenciones puntuales, aunque no están previstos cortes de calles.

El domingo 6 también habrá posibles retenciones por la reunión y desfile de Harley Davidson, entre las 11.00 y las 14.30 horas, aunque la Policía Municipal no prevé cortes de tráfico.

Y el domingo 13, la Marcha Cicloturista en memoria de los ciclistas fallecidos afectará al recorrido entre la Acera de Recoletos, el paseo de Zorrilla, la avenida de Zamora y el puente de la Hispanidad, con salida a las 10.30 horas.

Las noches del sábado 5 y del sábado 12 también tendrán una incidencia específica en la calle Marqués del Duero, entre Paraíso y Piedad, con motivo de la discomovida de Fevapeñas.

La actividad se desarrollará de 22.30 a 3.00 horas el día 5 y de 21.30 a 3.00 horas el día 12.

La Policía Municipal resume su recomendación para estos días con un mensaje dirigido especialmente a los conductores: evitar circular por las zonas afectadas por las actividades de las fiestas.

Con miles de personas concentrándose cada día en el centro, las Moreras y el entorno del Real de la Feria, los desplazamientos en coche pueden complicarse especialmente por las tardes y noches.

La mejor alternativa, siempre que sea posible, será planificar el trayecto con antelación, utilizar rutas alternativas y evitar acceder con el vehículo a las zonas donde estén.