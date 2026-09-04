La fiesta gastronómica ideal para tapear del 4 al 13 de septiembre: tiene 82 casetas distribuidas por ocho zonas

Imagen de la Feria de Día por las fiestas de Valladolid en una edición anteior. Ical

Valladolid inicia este viernes, 4 de septiembre, sus Ferias y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo 2026. La semana grande de la ciudad del Pisuerga copará durante 10 días las calles con diversión y actividades para todos los públicos, donde la gastronomía, la música y la cultura serán protagonistas.

Y uno de los buques insignia de esta programación es la denominada Feria de Día, una fiesta gastronómica que se reparte por hasta ocho zonas de la ciudad un total de 82 casetas de distintos establecimientos hosteleros.

Esta feria brinda la oportunidad a vecinos y visitantes de disfrutar de los mejores sabores locales e internacionales a través de una de las señas de identidad de Valladolid, como son los pinchos y las tapas.

Por 4 euros, cada establecimiento ofrecerá una tapa o un pincho más bebida. Este año, además, la oferta se ha renovado con 18 nuevos bares y restaurantes participantes que pondrán a disposición del público sus elaboraciones.

La Feria de Día representa uno de los eventos canónicos durante las fiestas de Valladolid. Ya sea para comer, cenar o hasta merendar, rara vez se encuentra un vallisoletano que no ha ido en familia, pareja o amigos a tapear por alguna de las múltiples casetas.

La feria de este año mantiene sus ubicaciones más emblemáticas, como pueden ser la zona de la Plaza Martí y Monsó, conocida como Plaza Coca, calle Calixto Fernández de la Torre, calle Campanas, calle Correos y calle Pasión, en la que hay instaladas hasta 10 casetas para degustar sus pinchos y tapas.

Otra de las más reconocidas es la zona de San Benito y su lateral, que en apenas pocos metros cuadrados aglutinará hasta 11 propuestas culinarias.

No muy lejos de aquí está la Plaza de Fuente Dorada, la calle Ferrari y la calle Matías Sangrador. Esta última cabe resaltar que es una ubicación que se estrena este año. Toda esta área, junto a las 11 casetas de San Benito, compone la llamada zona 2, que suma 19 propuestas.

La zona 3 se ubica en la Plaza de la Universidad. Este es uno de los epicentros que más público suele reunir habitualmente cada fiestas de Valladolid. Aquí, formando una especie de cuadrilátero, se sitúan hasta 10 casetas.

Las dos casetas de la calle Cadenas de San Gregorio, las dos de la calle Solanilla y las cinco del lateral de la Catedral y la Plaza de Portugalete componen el área 4 de esta Feria de Día.

La Acera de Recoletos volverá a contar con una de las ofertas más amplias de esta Feria de Día, aunque ha reducido el número de casetas con respecto a otros años. Aquí están ubicadas 12 propuestas gastronómicas.

Y esta zona se completa con la caseta de la calle Rastro, las tres de María de Molina y las cuatro de la Plaza Santa Ana.

El Paseo de Zorrilla, principal arteria de la ciudad, contará también con casetas, ya que aquí se han instalado a lo largo del recorrido un total de siete restaurantes y bares en la zona del Lucense. Además, también habrá una propuesta en la Avenida del Campo y otra en el número 3 del Paseo de Zorrilla.

Por último, la Plaza de Santa Cruz acogerá cuatro casetas, mientras que el bar El Barco sacará a su terraza los pinchos y tapas en la Plaza del Salvador.

La Feria de Día será inaugurada este mismo viernes a las 21:00 horas y estará abierta hasta el domingo, 13 de septiembre, a las 00:30 horas, cuando cerrará sus puertas esperando tras ello las Ferias y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo 2027.