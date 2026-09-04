La Justicia obliga a Carnero a debatir las mociones del PSOE sobre el "alcalde B" y anula su rechazo

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, se ha visto envuelto en un caso judicial después de que el Tribunal de Instancia de la Sección de lo Contencioso-Administrativo n.º4 revocara sus decisiones respecto a la inadmisión de dos mociones del PSOE para debatir sobre el puesto del "alcalde B", Indalecio Escudero, y le haya condenado en costas.

Todo tiene su origen en dos mociones presentadas por los socialistas que fueron inadmitidas por Carnero en la Junta de Portavoces por incluir el término de "alcalde B" en referencia al coordinador de políticas públicas.

La decisión del regidor fue recurrida por el PSOE y ahora la justicia ha estimado dicha apelación, dando la razón a los socialistas y obligando a Carnero a incluir dichas mociones en el próximo pleno ordinario, siempre que no recurra la decisión. También se le ha condenado en costas.

La sentencia pone el acento en "si un alcalde puede utilizar su cargo para decidir qué críticas políticas pueden debatirse en el Ayuntamiento", según han puesto de manifiesto los socialistas.

"Ha provocado un efecto búmeran muy perjudicial para él. Intentó borrar del pleno al 'alcalde B' y, paradójicamente, lo que ha conseguido es que una sentencia judicial le obligue a escuchar el debate que quiso censurar en dos ocasiones", ha destacado el portavoz socialista, Pedro Herrero.

El primer edil, que ha resaltado su "respeto absoluto" a la resolución, ha explicado que "en ningún momento me opuse a que hubiera un debate", como denuncia el PSOE, sino que él defiende que se haga bajo el término de coordinador de políticas públicas y no se utilice un "matiz denigrante" contra un empleado público.

En este sentido, ha recordado que así se lo trasladó al Grupo Municipal Socialista en su momento, pero "no se quiso" por su parte y entonces recurrieron la decisión.

Aunque se ha mostrado "totalmente respetuoso con la decisión judicial", Carnero ha querido lanzar una reflexión que "trasciende al propio hecho de la sentencia y al propio debate que se pueda producir en un Ayuntamiento o administración pública".

"Los políticos nos podemos decir muchas cosas con el debido respeto, pero meterse con funcionarios públicos que ocupan puestos contemplados en una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) yo no lo voy a permitir en el Ayuntamiento de Valladolid nunca", ha señalado.

De esta manera, ha enfatizado en la necesidad de tener "todos el debido respeto a todos y cada uno de los funcionarios públicos de esta administración".

Inclusión de las mociones en el próximo pleno

Sobre la obligatoriedad de incluir las mociones sobre el "alcalde B" en el próximo pleno del mes de septiembre, Carnero ha incidido en que se encuentran analizando el texto de la sentencia para decidir si se presenta o no un recurso contra la misma.

En caso de no hacerlo, se ha comprometido a acatar la decisión judicial de incluir las mociones del "alcalde B" en "esos términos", aunque a él le gustaría "que debatiéramos en los términos de coordinador de políticas públicas y no con unos que no responden a la realidad".