Blanca Jiménez: “Los conciertos de fiestas son de calidad y de todos los vallisoletanos, no del ministro Óscar Puente”

Blanca Jiménez, concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad en el Ayuntamiento de Valladolid, atiende a EL ESPAÑOL de Castilla y León. Fotografía: EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Blanca Jiménez Cuadrillero (Valladolid, 38 años) trabaja a destajo a pocas horas de que arranquen las Ferias y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo de Valladolid 2026. Quiere que todo salga perfecto.

A pesar de los permisos, de los papeleos y de los problemas que surgen a última hora, la concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad del Ayuntamiento de Valladolid acude puntual a su cita con EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Amante del deporte, de la lectura, del arte y de la gastronomía, aficiones que intenta compaginar con el trabajo, aunque “a veces es complicado”, señala, con ella hacemos un repaso sobre todos los atractivos de estas fiestas de Valladolid.

Unos días festivos que van a contar con Feria de Día, Feria de Folklore y Gastronomía, un espectáculo con hasta 400 drones y con conciertos en la Plaza Mayor, entre otros atractivos.

Conciertos que, por cierto, llegan con una polémica en la que ha sido protagonista el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible.

“Los conciertos de fiestas son de calidad y de todos los vallisoletanos, no del ministro Óscar Puente”, afirma rotunda la concejala, Blanca Jiménez.

P.- ¿Ya está todo listo para que las Ferias y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo arranquen en Valladolid con todas las garantías?

R.- Está todo preparado desde hace mucho tiempo. Estamos rematando todo para que sean las mejores fiestas de España.

P.- ¿Se ha trabajado mucho este año para la organización de estos festejos que van del 4 al 13 de septiembre?

R.- Muchísimo. Llevamos un año trabajando. Todos los servicios del Ayuntamiento lo están haciendo para dar a las fiestas de Valladolid la mayor calidad y seguridad posible. Además, contamos con una programación extraordinaria.

P.- ¿Cuándo se empieza a trabajar en la preparación de unas fiestas como las de Valladolid? ¿Casi antes de que acaben las anteriores?

R.- Antes de que acaben las anteriores. Es imposible planificar unas fiestas como estas sin un año de trabajo.

P.- ¿Cuántas personas trabajan en la organización de las fiestas?

R.- Cientos de personas. No solo pensamos en las áreas de Turismo y todos los servicios que participan en el Ayuntamiento sino también en las entidades, colectivos y asociaciones de la ciudad que prestan su tiempo y su talento para organizar la programación.

P.- ¿Cómo vive la concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad estas Ferias y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo?

R.- Con una intensidad extrema. Con mucha responsabilidad y con toda la ilusión del mundo.

P.- ¿Le da tiempo a quitarse el traje de concejala para ponerse el de ciudadana?

R.-No, pero intento disfrutar también desde la óptica de mi responsabilidad. Viendo que todo funciona y compartiendo experiencias con la gente en la calle.

P.- ¿De qué es de lo que más disfruta?

R.- De las actividades musicales. Tanto de los conciertos como de los tardeos que vienen organizados por los hosteleros. De la gastronomía en la Feria de Folklore y Gastronomía y de la Feria de Día. También de las actividades que se programan en los barrios.

P.- ¿Está satisfecha con el programa que se ha elaborado este año?

R.- Muchísimo. Es el más ambicioso de nuestro mandato.

P.- ¿Piensa que los conciertos de este año en la Plaza Mayor son de calidad?

R.- De una calidad altísima. Representan todo tipo de estilos musicales. Todos los conciertos tienen su público y atractivo.

P.- ¿Habría traído usted a algún artista que no está en el cartel o están todos los que eran la opción A para el Ayuntamiento?

R.- Por gusto personal habría traído a Oasis, Dua Lipa, Bruno Mars o The Cure. Por citar alguno (risas).

P.- Hay quien ha criticado el cartel de conciertos de este año para las Ferias y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo. ¿Qué les diría?

R.- También hay quien lo ha elogiado como un cartel ecléctico e internacional. A las personas que lo han criticado les diría que seguro que, al menos, un día tienen su concierto en la Plaza Mayor porque hemos pensado en todos los públicos. Este cartel representa la capacidad que tiene Valladolid para atraer conciertos únicos y exclusivos del panorama nacional e internacional.

Blanca Jiménez durante la entrevista con EL ESPAÑOL de Castilla y León. Fotografía: EL ESPAÑOL de Castilla y León.

P.- El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, comparaba los conciertos de 2022 con los de 2026. ¿Qué opina?

R.- Me parece una falta de respeto y una salida de tono inmensa denostar a unos artistas comparándolos con otros. Estamos orgullosos de todas las actuaciones que han pasado por esta Plaza Mayor en estos años. Los conciertos de fiestas son de calidad y de todos los vallisoletanos, no del ministro Óscar Puente.

Conciertos Fiestas Valladolid 2022 VS Conciertos Fiestas Valladolid 2026. pic.twitter.com/XvshyPaZsP — Óscar Puente (@oscar_puente_) August 18, 2026

P.- Carolina Durante respondía a Puente, a través de las redes, con un “estás tú para hablar”. Uno de los grupos que actúa en las fiestas de Valladolid.

R.- Carolina Durante es uno de los grupos más populares y que más están creciendo en nuestro país. Nadie puede poner en duda su talento y cuentan con una conexión especial con Valladolid, desde hace años. Que tengan que salir a hacer un comentario de estas características por la falta de respeto de un ministro del Gobierno de España dice más del ministro que de Carolina Durante. Estamos deseando que actúen en la Plaza Mayor.

Estás tú para hablar https://t.co/Ed5e1VXM09 — CAROLINA DURANTE (@carolinadurante) August 19, 2026

P.- ¿Qué le diría a Óscar Puente?

R.- Que se pase por Valladolid a disfrutar del concierto de Carolina Durante, que se tome algo y se relaje. Ojalá el ministro se dedicase más a los transportes y no al comentario facilón en redes sociales. A lo mejor, esta concejala tenía que ponerse a organizar Renfe. Ya veríamos como nos iría.

P.- Ha costado conseguir el concierto internacional este año? ¿Cómo se gestó lo de Ronnie Wood e Imelda May?

R.- Ha sido complicado porque es el único concierto que Ronnie Wood da en abierto en toda su gira. Hablamos de una parte importante de los Rolling Stones. Con este concierto saldamos parte de la deuda histórica de Valladolid con sus satánicas majestades.

P.- Este año hay un montón de actividades que se extienden por toda la ciudad.

R.- Más de mil por toda la ciudad y vamos a llegar a un total de 38 barrios.

Otra imagen de Blanca Jiménez. Fotografía: EL ESPAÑOL de Castilla y León.

P.- El pregón de Siloé también promete.

R.- Es un privilegio que Siloé sean nuestros pregoneros. Una idea extraordinaria de nuestro alcalde, Jesús Julio Carnero, y una forma de devolverle el cariño y la gratitud de Valladolid a sus mejores embajadores.

P.- La Feria de Día celebra su 27ª edición. ¿Qué destacaría de ella?

R.- Destacaría la cantidad de nuevas casetas. El cómputo global y total sigue siendo alto con 82. También, el cambio que hemos ido dando para unificar imagen y criterios de accesibilidad. Este año, además, vamos a proteger, de forma excepcional, el patrimonio alrededor de la Feria de Día con vallados de seguridad en las zonas de San Benito, Portugalete, Catedral y Plaza de la Universidad.

P.- ¿Qué piensa de la subida del precio del pincho a 4 euros en la Feria de Día?

R.- Es lógico porque todo sube. Al consumidor le cuesta más llenar la cesta de la compra o el depósito de gasolina. El hostelero, que arriesga mucho durante estos días, tiene que compensar el esfuerzo y la oferta para que las fiestas sean una oportunidad. Hay que recordar que el precio de 3,50 se congeló estos años a pesar de que en todas las ferias de España estaba por encima de los 4 euros.

P.- La Feria de Folklore y Gastronomía es otra cita clave.

R.- La nueva ubicación está ya consolidada con todas las medidas de seguridad y protección. El ambiente es inmejorable para disfrutar de la mejor gastronomía del país.

P.- También habrá fuegos artificiales y el paraje del Caño Hondo va a acoger un espectáculo único con 400 drones.

R.- Drones que, este año, van a ser muy especiales. No solo por el número, sino por el relato que los acompaña. Va a tener un guiño especial a la historia de la ciudad.

P.- ¿Qué más acciones destacaría de estas Ferias y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo 2026?

R.- Sobre todo, la accesibilidad. Las medidas que consiguen que estas sean las fiestas más accesibles de España.

P.- ¿A cuánto asciende, este año, el presupuesto de las fiestas de Valladolid 2026?

R.- Es prácticamente igual que el del año pasado. A falta de cerrar la facturación está en el entorno de los 2,4 millones de euros en total.

P.- Muy importante también la seguridad, para que no haya ningún susto durante estos días festivos.

R.- Contamos con un Plan de Autoprotección medido al milímetro donde todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Servicios Municipales ponen lo mejor de ellos mismos para garantizar que estas fiestas sean seguras para todos.

P.- ¿Se refuerza el dispositivo?

R.- Se refuerza en estos días de forma extraordinaria con presencia policial en todos los puntos estratégicos de las fiestas y agentes volcados en atender y proteger a las personas.

P.- ¿Qué objetivo y deseo se marca Blanca Jiménez para estas Ferias y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo 2026?

R.- Que la gente salga a disfrutar de toda la programación que hemos preparado para ellos. Que lo hagan con entusiasmo, respeto y siendo los mejores anfitriones para todas las personas que nos visiten.