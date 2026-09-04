Arroyo renovará cinco zonas verdes con la plantación de 142 árboles y la creación de un humedal junto al Socayo

El humedal en el merendero de Arroyo de la Encomienda Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda

El Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda afronta una nueva fase del proyecto de mejora de las zonas verdes del municipio, tras concluir la primera etapa, que se desarrolló fundamentalmente en Sotoverde y en la que se actuó sobre un área de 4,3 hectáreas, plantando más de 250 nuevos árboles.

Esta segunda fase, que se extenderá fundamentalmente por cinco espacios del municipio, cuenta con un presupuesto máximo de 287.994 euros y prevé la plantación de 142 nuevos árboles.

Las cinco zonas elegidas son el parque del Socayo y el merendero de Arroyo, el entorno de la calle Orellana, el parque de las Américas y dos áreas de la carretera de Ciguñuela, la que está más próxima al Campo de Golf y en el talud cercano a la avenida de Ramón y Cajal.

El proyecto, cofinanciado por la Junta de Castilla y León, responde a un planteamiento común para todas las actuaciones: incrementar la cobertura arbórea y las superficies de sombra de Arroyo de la Encomienda, recuperar y ampliar las masas arbustivas, y conseguir espacios verdes más agradables y adaptados a las condiciones del municipio.

Un humedal en el merendero

Una de las actuaciones más singulares se desarrollará en el parque del Socayo y el merendero de Arroyo.

Además de reforzar y renovar diferentes áreas vegetales del parque, el proyecto contempla la creación de un pequeño humedal en el merendero.

Una balsa de arcilla permitirá recoger las aguas que suelen acumularse en determinadas épocas del año y generar una lámina estacional rodeada de plantas adaptadas a ambientes húmedos, arbustos y arbolado.

Los jardines ubicados en el entorno de la calle Orellana serán también objeto de una rehabilitación para recuperar los parterres deteriorados, reforzar las masas vegetales y adaptar la red de riego.

La actuación alcanzará también el entorno de los juegos infantiles, donde se incorporarán nuevas zonas arbustivas y cinco nuevos árboles.

Cerca de allí, en el parque de las Américas se conservará y mejorará la vegetación existente, incorporando dos alineaciones de almendros junto al paseo central, nuevas plantaciones de aromáticas y rosales, y mejoras en la red de riego.

Por su parte, en la zona situada entre el Campo de Golf y la carretera de Ciguñuela se creará un nuevo paseo longitudinal que recuperará un antiguo recorrido, acompañado de nuevas plantaciones de arbolado y arbustos.

Además, a lo largo del itinerario, se habilitarán zonas de estancia con mesas de picnic y se recuperará la pradera rústica con una mezcla de flores silvestres.

Por último, en el talud de la carretera de Ciguñuela (cerca de Ramón y Cajal) se ejecutará un nuevo recorrido peatonal que dará continuidad a la acera existente y permitirá enlazar con una senda próxima.

El espacio se completará con nuevas masas arbustivas y una plantación de carácter forestal.

142 nuevos árboles

El proyecto, que contempla la plantación de 142 nuevos árboles, apuesta por especies autóctonas o adaptadas a las condiciones locales.

Además, incluye soluciones orientadas a facilitar el mantenimiento de las zonas verdes y optimizar el consumo de agua, renovándose, ampliándose o adaptándose las redes de riego en función de las necesidades de cada espacio.

El alcalde, Sarbelio Fernández, explica que "esta segunda fase da continuidad al trabajo desarrollado en la primera fase y que ha dado un cambio al paisaje de Sotoverde, con la plantación de más de 250 nuevos árboles".

"Ahora vamos a actuar en otras cinco zonas del municipio, dentro de una planificación que nos permite no solo crear nuevos espacios, sino de cuidar, renovar y mejorar los que ya tenemos para adaptarlos al uso que hacen de ellos los vecinos y a las necesidades actuales", concluye.

La segunda fase ya se encuentra en fase de licitación y el plazo de presentación de ofertas permanecerá abierto hasta el próximo 21 de septiembre.

Una vez estén adjudicados los trabajos, cuenta con un plazo de ejecución de cuatro meses.