El Trofeo Diputación de fútbol alevín reunirá a 16 equipos en Tordesillas en una jornada de convivencia y competición

Presentación del Trofeo Diputación de Fútbol en categoría alevín Diputación de Valladolid

La Diputación de Valladolid ha presentado el Trofeo Diputación de fútbol en categoría alevín, que reunirá el próximo sábado, 5 de septiembre, a 16 equipos en el campo municipal de Las Salinas de Tordesillas.

En el acto de presentación han participado el diputado provincial del Área de Juventud y Deportes, Javier González Vega; el alcalde de Tordesillas, Miguel Ángel Oliveira; y el presidente del Atlético Tordesillas, Óscar Serrano, entidad que ejerce como club anfitrión del torneo.

La competición nace con el propósito de ofrecer a las jóvenes promesas del fútbol autonómico una jornada de convivencia y competición, contando con la presencia de clubes procedentes de las provincias de Valladolid, Salamanca, Segovia y Palencia.

El torneo arrancará a las 09:00 horas con los primeros partidos de la fase de grupos.

El Grupo A está formado por el C.D. Don Bosco, C.D. Zaratán, Atlético Laguna y Atlético Tordesillas C.

En el Grupo B competirán Unionistas de Salamanca, C.D. Quintanar Palacio, Unión Arroyo y C.D. Tudela.

Por su parte, el Grupo C reunirá al Salamanca C.D., Atlético Tordesillas A, C.D.D.B. Villamuriel y San Viator. Finalmente, el Grupo D estará integrado por el Atlético Tordesillas B, C.D. Mojados, C.D. San José Obrero y la Gimnástica Segoviana.

A continuación, se desarrollarán las diferentes jornadas de la fase de grupos hasta las 16:30 horas.

Los dos primeros clasificados de cada grupo obtendrán el pase a las semifinales, que comenzarán a las 17:30 horas, seguidas de las semifinales de consolación a las 18:10 horas.

El broche final a la jornada deportiva llegará a las 19:00 horas con la disputa del encuentro por el título.

Desde la institución provincial han destacado que esta competición busca consolidar el compromiso de la Diputación de Valladolid con el deporte base, favoreciendo el fomento de valores como "el esfuerzo, respeto y el compañerismo".

Asimismo, la organización ha agradecido la colaboración del Ayuntamiento de Tordesillas y del Atlético Tordesillas, e invita a todos los aficionados y familias a acudir a las instalaciones de Las Salinas para disfrutar del torneo.