Siloé, de grupo de moda a pregoneros en las fiestas de Valladolid: “Es tan grande lo de este año que nos sobrepasa”

De izquierda a derecha: Jaco Betanzos, Fito Robles y Xavi Road, integrantes de Siloé. Fotografía de Alicia Wild cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Siloé, el grupo musical vallisoletano, pasa por su mejor momento. Después de triunfar con su anterior disco, que llevaba el nombre de Santa Trinidad, ahora lo hace también con el nuevo, con Terrorismo Emocional.

Además, cantaron delante del Papa León XIV el pasado 6 de junio, dentro del Festival de la Fe. Ahora, se preparan para ser los pregoneros que darán el pistoletazo de salida a las fiestas de Valladolid 2026 este viernes, 4 de septiembre. Un año redondo.

La banda la conforman Fito Robles, Xavi Road y Jaco Betanzos, y llena las distintas plazas en las que actúa.

“Es una pasada. Estamos aún intentando digerir todo. Es tan grande lo de este año que nos sobrepasa”, asegura el vallisoletano Fito Robles en esta entrevista con EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Fito promete un pregón cargado de “verdad y gratitud” para que los presentes en la Plaza Mayor “disfruten de ese rato” en el pistoletazo de salida de unas Ferias y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo 2026 que ya están a la vuelta de la esquina.

P.- ¿Cómo está Siloé y cómo está Fito Robles?

R.- Bien. Bastante agradecidos por todo lo que nos ha llegado. Intentando asimilar muchas cosas, pero en continua carrera.

P.- ¿Cómo va esa gira de Terrorismo Emocional?

R.- Bastante mejor de lo que podríamos imaginar. La verdad es que la gente está recibiendo todo de una manera increíble.

P.- Están llenando y llenando plazas y festivales. ¿Están contentos?

R.- Imagínate. Son sitios a los que vamos solos y de aforos bastante potentes.

P.- ¿Es este su mejor disco?

R.- Creo que sí. El más maduro y el más direccionado. Eso es algo que llega con el tiempo.

P.- ¿Con qué momento de la gira se quedan hasta ahora?

R.- Creo que el inicio es algo incomparable. Sobre todo, cuando estrenas los guiones o las visuales.

P.- ¿Esperaban que el nuevo disco tuviera esta acogida?

R.- Para nada. Estamos tan inmersos en la gira y en las grabaciones que no había mucha expectativa.

P.- ¿Se esperaban la llamada de Jesús Julio Carnero, alcalde de Valladolid, para decirles que iban a ser los pregoneros de las Ferias y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo?

R.- Para nada. Fue una sorpresa y un honor.

P.- ¿Cómo recuerda ese momento?

R.- Fue bonito y lo recibimos con bastante incredulidad.

P.- ¿Qué sintió?

R.- Rápido miramos la agenda porque teníamos mucho miedo de no poder hacerlo por estar fuera.

P.- ¿Y Jaco y Xavi qué decían?

R.- Imagínate. No se lo creían. Xavi también es vallisoletano y Jaco ya vive aquí, pero es gallego. Un honor para todos.

P.- ¿Cómo se prepara un pregón?

R.- Eso digo yo. No sé. Creo que, pese a la responsabilidad, es un momento de agradecer y escribir las cosas que te nacen desde dentro. Que sea algo de verdad, como una canción.

P.- ¿Ya lo tienen preparado?

R.- Hay cositas (risas).

Siloé. Fotografía de Alicia Wild cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

P.- ¿Les da vértigo?

R.- Claro que sí. Otros años han ofrecido el pregón personas muy relevantes para Valladolid.

P.- ¿Da más miedo dar un pregón de las fiestas de Valladolid o cantar ante miles de personas?

R.- Dar el pregón, sin lugar a duda. No es nuestro oficio.

P.- ¿Qué van a intentar transmitir?

R.- Verdad y gratitud.

P.- ¿Van a cantar durante el pregón?

R.- No.

P.- ¿Los vallisoletanos esperan mucho de su pregón? ¿Se sienten queridos?

R.- Nos sentimos muy queridos. Creo que los vallisoletanos quieren que empiecen las fiestas ya. Hay gente para la que, este año, seguramente haya sido bastante duro. Es una buena ocasión para reflexionar y brindar.

P.- ¿Han vivido, desde abajo, muy intensamente las fiestas de Valladolid cuando eran más jóvenes?

R.- Claro que sí. Para nosotros y nuestros amigos era un momento de juntarnos y celebrar. El desfile de peñas me parecía glorioso.

P.- ¿Es el mejor año en la historia de Siloé? Triunfo de Terrorismo Emocional, cantar ante el Papa y pregoneros de las fiestas de Valladolid. Casi nada.

R.- Es una pasada. Estamos aún intentando digerir todo. Es tan grande lo de este año que nos sobrepasa.

P.- ¿Tienen alguna sorpresa para el pregón?

R.- Si fuera sorpresa no te lo podría decir.

P.- ¿Qué les dirían a los vallisoletanos antes de ofrecer el pregón?

R.- Que disfruten de ese rato. Que se abracen y se agarren fuerte.

P.- Objetivo y deseo mirando a ese pregón y a las Ferias y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo.

R.- Que la gente pase buenas fiestas, de una manera responsable, y que sigamos vivos.