Movilizan a los bomberos para rescatar a un camionero atrapado tras volcar en El Molar y tapar una fuga de gasoil

Imagen del camión volcado en la rotonda de El Molar. EL ESPAÑOL de Castilla y León

Un camionero de unos 50 años ha resultado herido este jueves, 3 de septiembre, tras volcar con su vehículo pesado y quedar atrapado en la rotonda de salida de la A-62, en la urbanización Viña, El Molar, en la provincia de Valladolid.

El accidente se ha producido sobre las 16:27 horas, cuando la sala de operaciones del 112 de Castilla y León ha recibido una llamada para solicitar asistencia sanitaria para la víctima, que está consciente, pero con una herida en la cabeza y sin poder salir del camión.

El aviso se ha trasladado a la Guardia Civil de Tráfico y a los servicios de emergencias de Sacyl, que se han movilizado hasta el lugar para atender la incidencia.

Además, también se ha dado aviso a los bomberos de Valladolid, al estar el conductor atrapado y haber fuga de gasoil del vehículo pesado.