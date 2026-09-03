Carnero confirma que las obras para cerrar el fondo sur del estadio Zorrilla arrancarán en 2027 y se reformará el parking

Carnero, durante su visita a las obras del estadio José Zorrilla Ayuntamiento de Valladolid

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha confirmado que las obras para cerrar el fondo sur del estadio José Zorrilla comenzarán en 2027.

Carnero ha explicado que la reforma del fondo sur forma parte de un proyecto integral de modernización del estadio, desarrollado conjuntamente con el Real Valladolid.

Esta reforma también contempla mejoras en accesibilidad, hospitalidad y circulación interior para convertir el estadio José Zorrilla en un espacio preparado para albergar grandes eventos deportivos, culturales y empresariales durante todo el año, como así ha asegurado el consistorio.

El alcalde también ha anunciado que la remodelación del aparcamiento de Zorrilla se ejecutará de forma coordinada con las obras de dicho fondo.

El alcalde recordó que el estadio, que fue construido para el Mundial de 1982, necesita una actuación “fuerte y sustancial”.

Carnero señaló que en este momento están con la licitación de la redacción del proyecto y una vez esté adjudicada la actuación en el plazo de tres meses se acometerá la redacción del proyecto para que en el año 2027 se pueda llevar a cabo la actuación del cerramiento del fondo sur.

Según ha señalado, el Ayuntamiento esperará al desarrollo del proyecto para actuar sobre el parking y los espacios exteriores, con el fin de evitar actuaciones duplicadas y ofrecer una solución definitiva al entorno del estadio.