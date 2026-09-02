Valladolid presume de pregoneros para sus fiestas con Siloé: “Intentamos llevar la ciudad por bandera”

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha mantenido esta mañana un encuentro con Fito Robles, Xavi Road y Jaco Betanzos, integrantes de Siloé, que serán los pregoneros de las fiestas de Valladolid 2026 este viernes, 4 de septiembre.

“Es un momento muy emotivo para Valladolid. Estamos con los pregoneros de nuestras fiestas. Un pregón que será el viernes. Tienen mucho trabajo y es bueno para la cultura y para Valladolid. Siloé son unos grandes embajadores de nuestra ciudad”, ha afirmado el alcalde de Valladolid.

Ha añadido que el grupo vallisoletano “lleva la ciudad en el corazón” y “lo expresan y demuestran cada vez que tienen la oportunidad” en sus conciertos. Ha incidido también el alcalde en el encuentro de la banda con el Papa León XIV “haciendo una expresión de Valladolid y lo que quieren a la ciudad”.

“Ese es el motivo que hace que Siloé en 2026 sean los encargados de dar el pistoletazo de salida a nuestras fiestas. Lo van a hacer maravillosamente bien. Van a hablar de lo mejor que saben hablar, que es de Valladolid”, ha apuntado el primer edil, ataviado con la camiseta del grupo.

También ha añadido que “a lo mejor no están acostumbrados a pregonar” pero “ese es un oficio que van a aprender en ese instante, cuando vean la Plaza Mayor a Valladolid”. “Van a estar entregados con el cariño que Valladolid tiene a Siloé y con el que Siloé tiene a Valladolid”, ha explicado Carnero.

Una presentación que se ha hecho en el Campo Grande, que es también una de las canciones de la banda pucelana en su nuevo trabajo llamado Terrorismo Emocional.

“Intentamos llevar Valladolid por bandera. En cosas de facto. El Campo Grande está muy cerca de nuestra oficina. Aquí traemos a nuestros productores a grabar nuestras canciones. A la gente de fuera para que lo conozca y a nuestros amigos, también artistas como Viva Suecia o Arde Bogotá”, ha explicado Fito Robles, la voz de Siloé.

Ha estado acompañado por los otros dos integrantes de la banda como son Xavi Road y también por Jaco Betanzos, y Fito Robles ha explicado que “la gente está muy cansada” y les “llama pesados” porque “continuamente dicen que son de Valladolid”.

“Acabamos de empezar. Jesús Julio ha dejado patente que no es nuestro oficio dar pregones. Nosotros hacemos canciones y las cantamos. El pregón está escrito desde hace tres meses, pero me falta rematarlo”, ha añadido Robles.

El vocalista de Siloé ha explicado que “el pregón es más grande que nosotros” y ha incidido en que “solo les queda salir a disfrutarlo” y también “hacerlo de la gente que es la leche”.

Fito Robles ha explicado que el alcalde “le hizo el encargo para que hiciera el pregón él solo de forma exclusiva” pero que “habrá una sorpresa para sus compañeros”.

“Es algo maravilloso no actuar en unas fiestas en las que quieres disfrutar porque, sino, estamos todo rato tensos. Como pregoneros vamos a poder vivir las fiestas de forma más tranquila. Tengo unas ganas inmensas de ver a Carolina Durante, que son buenos amigos y a Ronnie Wood, a 50 metros y sin bolo al día siguiente. Me parece increíble eso”, ha afirmado Fito Robles cuando le han preguntado por si iba a cantar en el concierto.

Ha animado a la gente a ir al pregón para saber si van a cantar o no y ha hablado del cariño del público vallisoletano que lo palpan en las calles. “Eso también es bonito y por eso venimos a Valladolid, porque es nuestro cable a tierra y la gente nos dice las verdades y eso es bueno porque nos marca el camino”, ha explicado.

“Le invitamos a que viniera. Le recordamos que éramos de Valladolid. Nos dejó claro que sabíamos quién éramos. Yo sabía que era agustino y le hizo ilusión. Nos dijo que se acordaba de la ciudad y que le tenía un cariño muy grande. Le dijimos que esta era su casa para cuando quisiera”, ha finalizado sobre el encuentro del grupo con el Papa León XIV en Madrid.