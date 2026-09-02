La UEMC impulsa el único doctorado en patología oral y rehabilitación de España con una universidad de Portugal

Imagen de la Universidad Europea Miguel de Cervantes de Valladolid. Fotografía de archivo.

La Universidad Europea Miguel de Cervantes pondrá en marcha el Programa de Doctorado Conjunto e Internacional en Patología Oral y Rehabilitación. El único en Patología Oral de España.

También es el único programa conjunto internacional en esta especialidad, desarrollado junto al Instituto Universitario de Ciencias de Saúde (IUCS-CESPU) de Portugal.

El programa nace para responder a la creciente demanda de formación investigadora en odontología y reforzar la investigación en uno de los ámbitos con mayor desarrollo científico y tecnológico de la salud oral.

A pesar del incremento del número de profesionales y de la producción científica en este campo, la oferta de doctorados específicos en el entorno ibérico continúa siendo reducida.

Los doctorandos desarrollarán su formación en un entorno académico internacional, con acceso al profesorado, las infraestructuras y los grupos de investigación de ambas instituciones, y obtendrán un único título de doctor expedido conjuntamente por la UEMC y el IUCS-CESPU, con reconocimiento oficial en todo el Espacio Europeo de Educación Superior.

El programa se estructura en torno a dos grandes líneas de investigación. La primera, Patología oral, diagnóstico y terapias avanzadas, abordará el estudio de las enfermedades orales, la inmunología clínica, el diagnóstico por imagen, la ortodoncia clínica y la relación entre la salud oral y otras patologías sistémicas.

La segunda, Tecnología y biomecánica aplicadas a la rehabilitación oral, se centrará en implantología, biomateriales, diseño y fabricación digital, biomecánica de implantes y soluciones protésicas avanzadas.

La actividad investigadora estará respaldada por los grupos DENSia, de la UEMC, especializado en biomecánica aplicada a la implantología oral, ortodoncia clínica y rehabilitación digital, y UNIPRO, del IUCS-CESPU, centrado en patología oral, inmunología clínica y prostodoncia traslacional.

Investigación conectada con innovación

El programa incorpora una marcada dimensión de transferencia del conocimiento mediante la colaboración con instituciones académicas, sociedades científicas y empresas del sector odontológico y biotecnológico.

Entre ellas destaca la Cátedra de Biomecánica Aplicada a la Implantología Oral de la UEMC, desarrollada junto a Klockner Implant System, que impulsará tesis doctorales de investigación aplicada y proyectos de transferencia tecnológica.

El doctorado contará además con la colaboración del Centro Multiescala de la Universitat Politècnica de Catalunya, el Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de la VIII Región, la Fundación Osteosite, la Sociedad Portuguesa de Periodontología e Implantes (SPPI) y empresas como SOADCO, DIO Implant, Dentalmaia Prosthesis y Archimedes.

Apuesta consolidada por la formación odontológica

El nuevo doctorado culmina la estrategia de la UEMC para consolidar un itinerario completo de formación e investigación en odontología.

La Universidad cuenta ya con una oferta de posgrado integrada por los másteres de Formación Permanente Pro-IR (Periodoncia, Rehabilitación Oral, Implantología y Regeneración), E-PRODiGi (Estética, Rehabilitación Oral sobre Dientes e Implantes y Soluciones Digitales) y el Máster en Ortodoncia Clínica y Ortopedia Dentofacial.

Esta apuesta se apoya en la Clínica Universitaria de la UEMC, actualmente en proceso de ampliación y modernización.

Sus instalaciones disponen de 29 sillones dentales distribuidos entre las áreas de grado, posgrado y práctica clínica, además de equipamiento de alta tecnología que incluye radiología intraoral, ortopantomografía, CBCT de última generación, microscopía intraoperatoria y escáneres intraorales.

Los doctorandos tendrán asimismo acceso a laboratorios de cultivo celular, histopatología, microscopía avanzada, citometría, sistemas CAD/CAM, impresión 3D e instrumentación biomecánica avanzada.

Formación internacional

El programa ofertará 10 plazas de nuevo ingreso por curso académico, distribuidas entre las sedes de Valladolid y Oporto. La formación combinará actividades presenciales y virtuales en español, portugués e inglés, e impulsará la movilidad entre ambas universidades mediante estancias de investigación y programas Erasmus+.

Los doctorandos dispondrán además de ayudas para asistir a congresos científicos y realizar estancias internacionales.

Con este nuevo programa, la UEMC amplía su oferta de formación doctoral y refuerza su posicionamiento como universidad de referencia en investigación y formación avanzada en odontología, integrando docencia, práctica clínica, investigación y transferencia del conocimiento.