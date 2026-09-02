Un nuevo McDonald's avanza en su llegada al centro de Valladolid: pide licencia para abrir en Duque de la Victoria

La calle Duque de la Victoria nº 23 con la calle Montero Calvo nº 7B. J.I.F.

La llegada de McDonald's, uno más, al centro de Valladolid está más cerca. La cadena de hamburguesas ya tiene definida su nueva ubicación.

Así, prevé instalar uno de sus restaurantes en los bajos del edificio situado entre las calles Duque de la Victoria y Montero Calvo, donde actualmente se desarrollan obras de transformación del inmueble.

El Ayuntamiento de Valladolid ha sacado a información pública el proyecto técnico relativo a la licencia ambiental para un restaurante de comida rápida abierto 24 horas en el número 23 de la calle Duque de la Victoria, con acceso también por el número 7B de Montero Calvo.

La solicitud está promovida por Restaurantes McDonald's S.A.U.

El proyecto contempla una inversión de ejecución material cercana a los 836.000 euros y establece un plazo previsto de tres meses para las obras de acondicionamiento del nuevo establecimiento.

La tramitación confirma así el nuevo destino elegido por la multinacional para su desembarco en pleno centro de la ciudad.

McDonald's había estudiado inicialmente su instalación en la plaza del Ochavo, donde incluso llegó a solicitar licencia para ocupar un espacio resultante de la unión de tres locales, tal y como informó este medio hace dos años y medio.

Finalmente, aquella operación no salió adelante y la cadena ha encontrado ahora una nueva ubicación a pocos metros de allí.

El restaurante ocupará parte de la planta baja del edificio que se está rehabilitando entre Duque de la Victoria y Montero Calvo.

El inmueble está siendo transformado para albergar 39 alojamientos turísticos, dentro del uso terciario destinado al hospedaje, aunque la intervención deja fuera parte de los locales situados en la planta baja.

200 metros

Será precisamente en ese espacio donde se instalará el nuevo establecimiento de comida rápida. El local cuenta con alrededor de 200 metros cuadrados.

La documentación presentada ante el Ayuntamiento detalla las actuaciones necesarias para acondicionar el restaurante y dedica una parte importante al plan de seguridad durante las obras.

El proyecto analiza los riesgos de las distintas fases de los trabajos, desde demoliciones y labores de albañilería hasta la instalación de techos, trabajos de soldadura y utilización de maquinaria.

Para cada una de estas actuaciones se contemplan medidas preventivas, protecciones colectivas y equipos de protección individual con el objetivo de garantizar la seguridad de los trabajadores durante la ejecución de la obra.

La apertura supondrá la llegada de McDonald's al corazón comercial de Valladolid. Hasta ahora, la cadena cuenta con cuatro establecimientos en la provincia.

Está en El Palero, en la calle Puerto Rico; en la avenida de Burgos; en la zona del Hospital y en Arroyo de la Encomienda, junto al centro comercial Río Shopping.