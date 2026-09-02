Iveco comunica el ERTE número 25 en la fábrica de Valladolid motivado por “la bajada de la demanda”

Iveco ha comunicado a los representantes de los trabajadores de la fábrica que tiene en Valladolid que presentará un nuevo Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) “en los próximos días”, como ha confirmado Jesús Rodríguez, presidente del Comité de Empresa, de CCOO, a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

“Nos lo comunicó el jueves pasado, 27 de agosto. Se trata del número 25 en Valladolid. Está motivado por la bajada de la demanda, de entrada de pedidos”, ha explicado Rodríguez.

El presidente del Comité de Empresa de Iveco añade que este Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) “se ha solicitado para toda la planta, aunque la mayor afectada es la parte de la furgoneta Daily”.

“Lleva sin recuperar desde hace un año, pero lo han estado amortiguando con temas de flexibilidad. Hoy se celebra la primera reunión de la mesa negociadora”, señala Jesús Rodríguez.

Después de cumplirse el trámite de informar al Comité de Empresa sobre la decisión, que llegó el pasado 27 de agosto, el Estatuto de los Trabajadores da cinco días para que se constituya una comisión representativa del personal.

Va a estar formada por dos miembros de cada sindicato. Por tanto, habrá dos de CCOO, dos de UGT, dos más de CGT y dos de SETI-CCP.

“Aún no sabemos qué días se va a aplicar este ERTE. Este miércoles, 2 de septiembre, nos darán todos los datos en la primera reunión sobre los días de parada y demás”, señala el presidente del Comité de Empresa de CCOO.

Jesús Rodríguez añade que “creen que se mantendrán las condiciones de anteriores ERTEs pero que aún no conocen más detalles” del mismo.

“Bajada de la demanda”

“Hay una bajada de la demanda y es una medida que tomamos para preservar el empleo en forma de Expediente de Regulación Temporal de Empleo”, aseguran desde Iveco en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

La compañía confirma que hoy se celebra la primera mesa de negociación de este ERTE y “se darán más datos sobre el mismo”.