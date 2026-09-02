La Diputación de Valladolid presenta la guía de actividades para colegios de la provincia: 57 propuestas y 11 novedades

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, presenta la guía de actividades 2026-2027 para centros educativos de la provincia. A.P

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, acompañado por representantes de las distintas entidades y jefes de servicio que han colaborado, ha presentado este miércoles, 2 de septiembre, la guía de actividades 2026-2027 para los centros educativos de la provincia en municipios de menos de 20.000 habitantes.

Una iniciativa que cumple su XI edición y que reúne 57 propuestas, 11 de ellas nuevas, organizadas a través de 17 programas distintos que incluyen talleres, cursos, concursos, jornadas, representaciones teatrales o escape rooms.

"Son talleres y actividades que la institución provincial pone a disposición de los centros de Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y Ciclos Formativos", ha explicado Íscar.

Este catálogo está disponible en formato electrónico, tanto a través de un código QR como en la propia web de la Diputación de Valladolid.

Su objetivo es "aglutinar las diferentes propuestas que la institución provincial y numerosas entidades ponemos a disposición de los centros, que las conozcan y se puedan planificar".

Durante la edición anterior, se celebraron más de 1.000 actividades promovidas por la Diputación de Valladolid y registraron a cerca de 55.000 participantes de toda la provincia.

Para Íscar, esta guía constituye una herramienta para dinamizar las aulas, favorecer la igualdad de oportunidades y preparar a las nuevas generaciones ante los retos tecnológicos y sociales de la actualidad.

Novedades

Entre las principales novedades de la presente edición está la ampliación, dentro del I Plan de Infancia y Adolescencia, del taller de acompañamiento emocional para familias, que en esta ocasión está destinado a padres y madres de menores de 3 a 16 años.

Una iniciativa que pretende de esta manera llegar a toda la etapa de desarrollo de los menores. También se han incorporado a la guía dos entidades nuevas, como son Impulsa Igualdad Castilla y León y la Junta de Cofradías de Semana Santa de Medina de Rioseco, representados este miércoles por sus presidentes, Francisco Sardón y Antonio Herrera, respectivamente.

La guía también suma la propuesta 'Pequeñas ideas, grandes cambios', que pretende incentivar en el alumnado de Educación Primaria y Secundaria una ciudadanía activa, el pensamiento crítico y la participación comunitaria.

Las nuevas tecnologías tendrán su protagonismo especial con dos nuevos talleres del Centro Demostrador Hogar Digital. Por un lado está la iniciativa 'Escape room tecnológico: salva la casa inteligente' y, por el otro, 'Programa tu robot para cuidar un hogar inteligente'.

Ambas actividades acercan de forma práctica la robótica, la programación y la IA a los más pequeños, vinculándolas al bienestar social y al cuidado de las personas.

El VI Plan Provincial de Juventud incorporará el taller 'El algoritmo soy YO', que está destinado a estudiantes de Educación Secundaria y Bachillerato para trabajar el uso consciente, seguro y responsable de las redes sociales.

En el apartado cultural se incorporan nuevas actividades relacionadas con el patrimonio y la identidad de la provincia. Por ejemplo, con motivo del quinto centenario del nacimiento de Felipe II, los alumnos de Primaria podrán participar en una visita guiada y lúdica al Palacio Pimentel para descubrir su historia y sus leyendas.

También se incluye 'Semana Santa: cultura y tradición', que busca acercar a los menores a esta manifestación cultural y a profundizar en las tradiciones que forman parte de la identidad provincial.

Por último, está el proyecto de Aprendizaje Servicio de Pajarillos Educa, que estrenará 'Valladolid al descubierto: itinerarios educativos por el patrimonio, la historia y la naturaleza de nuestra provincia'.

La iniciativa pretende conectar a los escolares con su entorno y favorecer el conocimiento de sus recursos.

Colaboración y refuerzo

Las entidades del Tercer Sector tienen un papel relevante en la elaboración de esta guía, ya que colaboran activamente con la Diputación de Valladolid para reforzar la sensibilización de los menores con algunas causas sociales.

Todo ello se escenifica con la incorporación de Impulsa Igualdad Castilla y León a la guía, que propone un juego de sensibilización sobre discapacidad, inclusión e igualdad de oportunidades, dirigido a fomentar la empatía y la no discriminación en las aulas.

Este tipo de nuevas propuestas conviven con programas que ya están consolidados, como la campaña teatral y de debate 'Yo también seré mayor', que busca romper estereotipos, promover el buen trato a las personas mayores y favorecer las relaciones intergeneracionales.

También sigue el XXVIII concurso literario y el XI concurso fotográfico 'Camino a los 100: vivir más y mejor', o las iniciativas vinculadas a la igualdad de oportunidades, la prevención de la violencia de género, la convivencia escolar, el deporte o los hábitos de vida saludable, entre otros.