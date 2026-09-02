Conrado Íscar se suma a las concentraciones en apoyo a Ceuta: "Lo están pasando mal y son parte de España"

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, participará en la concentración en apoyo a Ceuta en la capital vallisoletana. Leticia Pérez Ical

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, se sumará esta tarde, a partir de las 20:00 horas, a la concentración que hay convocada en la Plaza Mayor de la ciudad del Pisuerga en apoyo al pueblo de Ceuta con motivo de la crisis migratoria.

"Lo están pasando mal y Ceuta es parte de España", ha señalado el presidente provincial al finalizar la presentación de la Guía de Actividades 2026-2027 para los centros escolares de la provincia en municipios de menos de 20.000 habitantes.

Íscar, además, ha querido animar a toda la ciudadanía a que participen en alguna de las concentraciones que hay convocadas en 66 localidades de la provincia y en la ciudad vallisoletana por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

De esta manera, el presidente de la institución provincial es el último que se ha sumado a estas movilizaciones en las que participarán también alcaldes y representantes autonómicos de todo el territorio en apoyo al pueblo ceutí.

Situación sin precedentes

Todo parte de los pasados días 30 y 31 de julio, cuando decenas de miles de migrantes cruzaron irregularmente la frontera que separa Marruecos y Ceuta.

El episodio supuso la muerte de decenas de personas en el intento de llegar a tierras españolas, retornos masivos en las horas siguientes y la presencia el mes de siguiente de miles de estos migrantes que continúan en Ceuta, asentándose en playas, polígonos y recursos tensionados que han tensionado la convivencia en la ciudad autónoma.

Coincidiendo con que este 2 de septiembre se celebra el Día de Ceuta, la FEMP optó por convocar movilizaciones pacíficas y sin símbolos de partido a las puertas de los ayuntamientos de toda España para que la ciudadanía y representantes institucionales mostrasen su apoyo a los vecinos de Ceuta.

Sin embargo, estas concentraciones han sido interpretadas por el PSOE como un movimiento partidista, por lo que respondió con una circular interna pidiendo a sus cargos que no acudieran a dichas movilizaciones.

Sin embargo, ha habido algunos regidores socialistas que, a pesar de esta solicitud desde el centro neurálgico del partido, en Ferraz, han desoído la petición y acudirán a las movilizaciones.

Es el caso de más de 30 alcaldes del PSOE, entre ellos el de León, José Antonio Diez, que ya avanzó días atrás que estaría presente en la Plaza de San Marcelo. "Creo que no hago nada extraño con apoyar al pueblo ceutí", señaló entonces.

Conrado Íscar, por su parte, estará acompañado por su compañero del PP y alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, además de otros primeros ediles que se esperan acudan hasta la capital para participar en la concentración.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, hará lo propio en su Salamanca natal, mientras que el vicepresidente del Ejecutivo autonómico, Carlos Pollán, de Vox, estará en la concentración de León.