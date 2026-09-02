Confirmado por el Ayuntamiento: Valladolid se queda sin la sesión de los fuegos artificiales del domingo 6

Los fuegos artificiales previstos para el próximo domingo, 6 de septiembre, no iluminarán finalmente el cielo de Valladolid.

La sesión pirotécnica programada dentro de la Feria y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo ha sido cancelada debido a la situación de alerta por peligro meteorológico de incendios forestales declarada en toda Castilla y León.

La suspensión afecta directamente a uno de los actos previstos en la programación festiva y responde a las restricciones extraordinarias aprobadas por la Junta ante el elevado riesgo de incendios.

La resolución, publicada este miércoles en el Boletín Oficial de Castilla y León, prohíbe expresamente el uso de material pirotécnico y suspende las autorizaciones para lanzar cohetes y otros artefactos que contengan fuego.

La decisión se ha trasladado este miércoles durante la Junta Local de Seguridad celebrada con motivo de las fiestas vallisoletanas, en la que se han abordado las medidas de prevención necesarias para el desarrollo de los diferentes actos previstos en los próximos días.

Por tanto, quienes tenían previsto acudir el domingo a la sesión de fuegos artificiales deberán tachar ese evento de la agenda.

La alerta afecta a Castilla y León y obliga a extremar las precauciones con cualquier actividad que pueda generar fuego o chispas, especialmente en un momento en el que las altas temperaturas y la sequedad del terreno incrementan el peligro.

La resolución autonómica estará en vigor mientras se mantengan las condiciones que han motivado la declaración de alerta.