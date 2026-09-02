Bus lanzadera gratis y 'búhos' cada media hora: el plan de Auvasa para la movilidad en las fiestas de Valladolid

Moverse por Valladolid durante las Ferias y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo va a ser este año más fácil que nunca.

Del 4 al 13 de septiembre, Auvasa desplegará un itinerario especial en el transporte público para que nadie tenga que coger el coche: habrá un autobús lanzadera totalmente gratis para ir a las casetas y atracciones, búhos cada media hora y un empujón extra al servicio de bicis 'Biki'.

El propio gerente de Auvasa, Eduardo Cabanillas, no ha dudado en dejar claro el compromiso de la empresa municipal con los días grandes de la capital: "Este año también Auvasa se va a volcar con las ferias y fiestas de Valladolid, incrementando los servicios que presta a la ciudadanía", señala.

Bus gratis al Ferial y vuelta a casa sin dar rodeos

La gran estrella del dispositivo volverá a ser la lanzadera a coste cero que conectará la plaza de Poniente con el entorno del Estadio José Zorrilla.

Los autobuses saldrán cada 15 minutos —o incluso con más fluidez si se forman colas— y estarán rodando hasta las dos de la mañana los fines de semana y vísperas, y hasta la una los días de a diario.

Pero lo mejor viene a la hora de volver a casa. Para no tener que pasar por el centro a de madrugada, Auvasa pondrá en marcha cuatro líneas especiales (R1, R2, R3 y R4) con salidas a las 23:15, 23:45 y 00:15 horas directamente desde el recinto ferial.

Tal y como destaca el propio Cabanillas, se ofrecerán "servicios especiales a partir de las 23:15 de la noche desde el recinto ferial a los barrios de Santos Pilarica, Santa Ana, Pinar de Jalón y este año, además, vamos a ampliar al entorno del Hospital Río Hortega y Puente Jardín".

Reducción de tiempos en el servicio 'Búho' y refuerzo en 'Biki'

El transporte nocturno duplicará su capacidad habitual para absorber la demanda de las noches festivas. Las líneas Búho saldrán desde el centro hacia los barrios cada media hora.

Cabanillas recalca que se va a "duplicar la oferta de servicios nocturnos, búhos con salida cada 30 minutos", los cuales operarán hasta las 04:00 de la madrugada los días 4, 5, 7, 11 y 12 de septiembre, y hasta las 02:00 horas el resto de la semana.

Asimismo, los recorridos nocturnos llegarán por primera vez hasta La Overuela, Pinar de Jalón y Fuente Berrocal.

Por su parte, las líneas ordinarias más concurridas (1, 2, 3, 5, 6, 7 y 8) retrasarán su cierre habitual: "Las principales líneas ampliarán su servicio con una última expedición a las 23:00 para que termine a las 00:00 de la noche", explica el gerente.

El plan se completa con un operativo técnico especial para BIKI, donde Cabanillas confirma que se van a "reforzar las estaciones de bicicleta pública en el centro de la ciudad" para garantizar la disponibilidad de vehículos en los puntos de mayor ajetreo festivo.