Arroyo baja el IBI y el impuesto de vehículos en 2027 para aliviar la carga fiscal de los vecinos

Arroyo de la Encomienda dará un nuevo paso en su estrategia de reducción de impuestos a partir de 2027.

El Ayuntamiento ha aprobado este miércoles la primera fase del plan de choque fiscal anunciado hace dos meses por el alcalde, Sarbelio Fernández, que contempla una rebaja del 3% en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y del 5% en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM).

El Pleno municipal dio el visto bueno a la modificación de las ordenanzas fiscales que permitirá aplicar estas reducciones el próximo año.

La medida supondrá, según defiende el equipo de Gobierno, un nuevo alivio para las economías familiares y forma parte del compromiso adquirido por el alcalde para compensar el impacto de la nueva tasa de recogida de basuras.

"Bajar los impuestos es una forma directa de devolver a los vecinos parte del esfuerzo que realizan cada día", sostiene Sarbelio Fernández, quien atribuye esta reducción fiscal a la situación económica del Ayuntamiento.

El alcalde asegura que la medida es posible gracias al equilibrio presupuestario, la contención del gasto y la mejora de la eficiencia en la prestación de los servicios municipales.

Fernández defiende además que unas cuentas municipales saneadas deben traducirse en beneficios para los ciudadanos.

"Cuando un Ayuntamiento gestiona bien, controla el gasto y mantiene unas cuentas saneadas, tiene la responsabilidad de hacer que esa buena gestión llegue también a las familias", afirma.

Según los datos aportados por el Consistorio, la presión fiscal en Arroyo de la Encomienda se sitúa actualmente en 465 euros por habitante, frente a los 661,71 euros de la media nacional.

Esta diferencia, cercana a los 200 euros, coloca al municipio entre los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes de Castilla y León con menor presión fiscal, según sostiene el equipo de Gobierno.

Por detrás de Burgos

El Ayuntamiento destaca también los últimos datos del Ministerio de Hacienda, que sitúan a Arroyo con el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica más bajo de la comunidad en las cinco categorías fiscales existentes.

La rebaja prevista en el IBI para 2027 permitirá además, según las previsiones municipales, que Arroyo se convierta en el segundo municipio de más de 20.000 habitantes de Castilla y León con el recibo más bajo de este impuesto, solo por detrás de Burgos.

El alcalde recuerda que desde su llegada a la Alcaldía el esfuerzo fiscal de los vecinos se ha reducido un 22%, pese a la implantación de nuevas obligaciones como la tasa de basuras.

"Me comprometí a impulsar un plan de choque fiscal para compensar el impacto del ‘basurazo’ y esta primera fase ya es una realidad", señala Fernández.

Desde IPAE insisten en que la contención fiscal seguirá siendo una de las líneas de actuación del Gobierno municipal. «Lo demostramos con hechos, con gestión y con decisiones», concluye el alcalde.

Las nuevas reducciones del IBI y del IVTM quedarán incorporadas a las correspondientes ordenanzas fiscales y entrarán en vigor en 2027.