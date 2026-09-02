Acude a un hospital de Valladolid por un problema médico y termina detenido al tener una requisitoria judicial

Un hombre que acudió hasta el Hospital Campo Grande de Valladolid por un problema médico ha terminado detenido después de detectarse que tenía vigente una requisitoria judicial.

Los hechos ocurrieron la tarde del pasado lunes, 31 de agosto, cuando el ahora arrestado acudió al centro hospitalario ubicado en pleno centro de la ciudad del Pisuerga.

Al ser identificado, la investigación policial descubrió que este hombre estaba siendo buscado por la autoridad judicial, siendo necesaria su detención para ser puesto a disposición de los magistrados.

Según han confirmado fuentes de la Policía Nacional, antes de ello, el hombre ha tenido que ser trasladado hasta el Hospital Clínico de Valladolid, al contar este con un módulo específico para presos.

Una vez sea tratado de sus problemas médicos y reciba el alta hospitalaria, el hombre pasará a disposición de la autoridad judicial que determinará los siguientes pasos a seguir.