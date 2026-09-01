Reclaman que se paralicen las licencias a los centros de datos y se les imponga un impuesto específico en Castilla y León

La instalación de grandes centros de tratamiento de datos en Castilla y León está generando cierta discrepancia desde una parte del sector político regional.

A la batería de iniciativas parlamentarias en las Cortes del PSOE para reclamar "transparencia" en la tramitación del proyecto en Monfarracinos (Zamora), se suma ahora Izquierda Unida (IU) por el centro de tratamiento de datos que está previsto en Torrelobatón (Valladolid).

La formación de izquierdas ha anunciado que presentará alegaciones contra el centro en la provincia vallisoletana y reclama que se paralice la concesión de licencia a estos centros de datos en Castilla y León y se imponga un impuesto específico por su "impacto energético e hídrico" en el territorio en el que se instalen.

Con la moratoria, IU pretende que se elaboren antes planes de necesidades reales para la capacidad "en función de la población, el territorio y los recursos disponibles, y que no se autoricen proyectos sin ese análisis social, ambiental y político previo".

Para IU, la infraestructura proyectada en Torrelobatón da continuidad "a la lógica de exprimir el mundo rural para dar servicio a zonas urbanas e industrializadas, sin ofrecer contrapartidas reales a la población de la comarca".

En este sentido, han denunciado que con los grandes centros de tratamiento de datos "se repite el mismo esquema", basado en un "gran consumo energético e hídrico, escasa creación de puestos de trabajo estables y nula planificación territorial".

Así lo ha trasladado el coordinador general de IU en Castilla y León, Juan Gascón, quien ha exigido a la Junta que, antes de conceder las licencias, se convoquen procesos de diálogo con colectivos ecologistas, sociales, sindicales y grupos políticos.

Con ello, el objetivo es trasladar "con claridad" a la ciudadanía las repercusiones "ambientales, paisajísticas y socioeconómicas" de los proyectos de centros de datos como el de Torrelobatón.

Impuesto específico

Sobre el impuesto específico, IU defiende que se grave el consumo de electricidad y agua asociado a estas instalaciones, para que las grandes empresas tecnológicas "contribuyan a compensar el impacto que generen sobre el territorio y a financiar servicios públicos en las zonas rurales afectadas".

En este contexto, han argumentado que "no resulta aceptable que los municipios asuman el consumo de recursos y los costes ambientales mientras los beneficios económicos y fiscales de estas actividades no revierten de forma suficiente en el territorio".

Paralelamente, también reclaman cláusulas para garantizar el empleo local, formación, inversión en servicios y protección del medio ambiente.

Política industrial planificada

IU ha cargado contra PP y Vox por "carecer de una política industrial seria, planificada y pensada para el interés general" en su gestión en la Junta de Castilla y León.

Según han expuesto, "la misma pasividad se está observando con las plantas de generación de gas metano, que inundan los pueblos y contaminan aguas, tierra y aire".

"El gobierno autonómico no pone condiciones ni exige retornos al territorio", han lamentado.