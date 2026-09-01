La rapidez de la Policía evita una desgracia: rescatan a un joven con riesgo extremo de caer al río en el Puente Mayor

La Policía Nacional ha rescatado a un joven en el Puente Mayor de Valladolid que se encontraba agarrado a las barandillas del mismo con riesgo extremo de caída al río en una rápida y coordinada actuación de los agentes.

El suceso se produjo en la madrugada del 31 de agosto de 2026. Mientras los agentes se encontraban prestando funciones propias de su cargo, uniformados y en vehículo con distintivos policiales. Fueron comisionados por la Sala Cimacc 091 al Paseo Isabel la Católica.

Según la comunicación recibida, a través del servicio de Emergencias de Castilla y León 112, un joven se encontraba sentado sobre la barandilla del Puente Mayor, con los pies hacia el exterior.

Se bajaba y volvía a subir repetidamente, lo que evidenciaba un “riesgo extremo de caída al río”, señalan fuentes municipales.

Dada la gravedad y urgencia de la situación, los agentes accedieron inmediatamente al lugar observando, a la altura de la mitad del puente, una mano agarrada a la parte baja de la barandilla, indicio claro de que la persona se encontraba en una posición “crítica y sin estabilidad”.

Los agentes detuvieron el vehículo de inmediato, saltaron la valla de separación con la calzada y se aproximaron rápida y sigilosamente a la barandilla para evitar que el joven advirtiera su presencia y pudiera soltarse accidentalmente.

Rescate y riesgo para los agentes

Con el fin de evitar que el joven se precipitara al vacío, los agentes sacaron medio cuerpo fuera de la barandilla, asumiendo un riesgo directo para su propia integridad física.

Fue en ese momento cuando el joven, que únicamente se sostenía con una mano y con un pie apoyado en la pared vertical del puente, fue alcanzado de forma sorpresiva y levantado al vuelo por los agentes, quienes consiguieron introducirlo en la acera y ponerlo a salvo.

La intervención se desarrolló en segundos decisivos, en un entorno de gran peligro, tanto para el joven como para los agentes intervinientes.

A través de la Sala Cimacc 091, se comisionó una ambulancia al lugar para valorar el estado del joven y prestarle la atención sanitaria necesaria.