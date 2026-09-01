A prisión un ladrón detenido en el Hospital Clínico con más de 50 antecedentes: dos días después de su último arresto

La vista de águila de un viajero de autobús y la rápida respuesta policial han vuelto a mandar a la cárcel a un viejo conocido de las fuerzas de seguridad.

La Policía Nacional ha cazado 'in fraganti' a un delincuente habitual mientras intentaba desplumar un coche aparcado junto al Hospital Clínico Universitario.

Esta vez no le ha salido gratis: tras pasar por el juzgado, el juez no se lo ha pensado dos veces y lo ha enviado directo a prisión provisional.

La jugada arrancó la tarde del 30 de agosto con un gesto tan simple como decisivo: la colaboración ciudadana. Un pasajero que iba tranquilamente en el autobús se percató de que un hombre andaba hurgando con un palo en un coche aparcado.

Sin dudarlo, dio la voz de alarma al 091 describiendo con detalle lo que estaba viendo.

Cuando las patrullas llegaron a la zona, el panorama no dejaba lugar a la imaginación: las dos ventanillas del lado izquierdo estaban forzadas unos centímetros y el interior del coche parecía un auténtico terremoto, con la guantera y el maletero patas arriba.

En las inmediaciones, los agentes interceptaron al sospechoso cuando intentaba ocultarse entre dos turismos.

Tras registrar la mochila y una bolsa que portaba, la Policía intervino diversas herramientas y enseres personales que el propietario del vehículo reconoció posteriormente como suyos.

Un historial de 54 detenciones y un reincidente en menos de 48 horas

El arrestado es un conocido delincuente habitual que acumula un abultado historial con 48 detenciones previas por la Policía Nacional y otras seis por la Guardia Civil.

Se da la circunstancia de que el varón había sido arrestado en la mañana del 28 de agosto —apenas dos días antes— por sustraer las pertenencias de una mujer dentro de una furgoneta y realizar compras fraudulentas con sus tarjetas bancarias.

Tal y como ha detallado la portavoz de la Policía Nacional, Rebeca Carreras, la rápida comunicación del testigo y la coordinación del indicativo policial resultaron determinantes para recuperar el botín, esclarecer los hechos y tramitar el atestado que ha culminado con la orden judicial de encarcelamiento.