Jaime Fernández defiende la subida de precio del pincho a 4 €: “La Feria de Día de Valladolid es de las más baratas de España”

Jaime Fernández, presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Valladolid. Fotografía: Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Valladolid cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Jaime Fernández Lafuente (Valladolid, 61) es el presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Valladolid y trabaja ya, echando horas y horas, para que la 27ª edición de la Feria de Día de Valladolid sea un éxito.

Nuestro entrevistado suma 42 años como hostelero y diez al frente de la asociación y no duda en afirmar que la iniciativa es “un evento importante” y “lo seguirá siendo durante mucho tiempo” dentro de las Ferias y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo.

Las fiestas de Valladolid arrancarán este viernes, 4 de septiembre, y se prolongarán hasta el día 13 del mismo mes. La Feria de Día abrirá sus puertas, con un total de 82 casetas, ese mismo viernes a las 21:00 horas, con el precio del pincho, que incluye tapa y bebida, a 4 euros. 50 céntimos más que el pasado año.

“La Feria de Día de Valladolid es de las más baratas de España. Estos 50 céntimos de subida están justificados”, defiende Jaime Fernández, en esta entrevista con EL ESPAÑOL de Castilla y León.

P.- ¿Está nervioso Jaime Fernández, de cara a afrontar una nueva edición de la Feria de Día de las Ferias y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo?

R.- Siempre tienes ese cosquilleo y estás pendiente de que todo salga bien. Con la experiencia y el buen equipo de trabajo que tenemos estoy tranquilo.

P.- ¿Cuándo comienza su preparación?

R.- Durante todo el año estás pensando en lo que hacer y en lo que no en la Feria de Día. Entre el 31 de agosto y el 1 de septiembre, los hosteleros comenzarán a preparar las casetas porque el viernes, 4 de septiembre, a las 21:00 horas, empezamos y todo tiene que estar listo.

P.- ¿Es difícil disfrutar de la Feria de Día siendo el presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Valladolid?

R.- No la disfrutas. Además de ser el presidente, también trabajo físicamente en la caseta que monto, la de mi negocio Moka. Estará en el Paseo de Zorrilla, al lado de la cafetería.

P.- La Feria de Día es uno de los platos fuertes de las Ferias y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo.

R.- Sin lugar a dudas. Supuso un cambio radical hace 27 años para las fiestas de Valladolid. La gente salió a la calle a disfrutar, tapear y crear un ambiente festivo que antes no había.

P.- ¿Qué destacaría de la Feria de Día?

R.- Lo que es para Valladolid. Una ciudad que es gastronómicamente puntera. Sacar las barras a la calle y disfrutar de nuestros vinos y tapas con un ambiente festivo es muy bueno.

P.- La Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Valladolid hacía públicas las bases de la participación en la Feria de Día de las Fiestas de la Virgen de San Lorenzo de 2026. Entre otros aspectos se señalaba el precio “máximo” de 4 euros por la tapa más la bebida básica, un coste que deberá tener al menos uno de los pinchos que ofrezca en todo momento el establecimiento. ¿Defiende la subida?

R.- Efectivamente. El año pasado ya lo anunciamos. Debido al incremento de las materias primas y de los gastos en general hemos subido a 4 euros el precio del pincho de la Feria de Día que incluye la bebida más la tapa.

P.- Son 50 céntimos más que el año pasado.

R.- Así es. Todo por la subida de las materias primas y de los gastos en general.

P.- ¿Qué piensa de los que critican esta subida?

R.- Los que critican esta subida van a un supermercado a comprar y ven que lo que antes costaba seis, ahora cuesta 18.

P.- ¿Piensa que es una subida que está justificada?

R.- La Feria de Día de Valladolid es de las más baratas de España. Estos 50 céntimos de subida están justificados.

P.- También hay los que critican esta subida en relación a la calidad.

R.- En lo que tiene que ver con la calidad del pincho que se da, el hostelero sabe lo que debe poner. Si el cliente considera que la calidad es baja en una caseta no va a volver.

P.- ¿Cree que el pincho de la Feria de Día es de calidad?

R.- Considero que todas las tapas son de calidad, dependiendo de la caseta. Una croqueta puede estar igual de buena que un risotto. El cliente lo valora. Yo no soy quien para decir si un producto tiene calidad o no, debe ser el que acude a la caseta.

P.- ¿Con cuántas casetas se va a contar este año?

R.- Con un total de 82 casetas. Menos que el año pasado que fueron 86. La Feria de Día acarrea muchos gastos. Hay muchos hosteleros que, si no lo ven rentable, no montan.

P.- ¿Cuáles van a ser las zonas en las que estén ubicadas este año?

R.- Las mismas que el año pasado y se suma la de Matías Sangrador.

P.- También hubo polémica con las casetas el año pasado. ¿Son las mismas en esta edición?

R.- Realmente no hubo polémica porque se zanjó rápidamente. Se demostró que las casetas instaladas no tenían motivo para crítica. Este año son las mismas que el pasado.

P.- ¿Cuáles son las principales novedades para este año?

R.- Que tenemos 18 casetas con hosteleros nuevos. También esa zona, anteriormente citada y que se trabaja duro por la accesibilidad.

P.- ¿Cree que irá todo bien?

R.- Sí, ojalá que el tiempo acompañe y serán unas fiestas muy buenas, como en ediciones anteriores.

P.- ¿Se mira al cielo?

R.- En teoría se ha dicho que va a haber buen tiempo. Un día de lluvia en diez de trabajo es muy duro. Los números tiemblan.

P.- Objetivo y deseo que se marca Jaime Fernández para esta Feria de Día.

R.- Que no haya problemas, todo salga bien y que la gente disfrute. Es un evento importante para las Ferias y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo y lo seguirá siendo por mucho tiempo.