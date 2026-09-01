Una fuga de gas en Villa de Prado moviliza a los Bomberos de Valladolid

Intervención de los bomberos en la fuga de gas de la calle Monasterio de Santo Domingo de Silos en Valladolid. R. Valtero. ICAL.

Susto a última hora de la tarde en las calles de Valladolid por un repentino olor a gas que hizo saltar las alarmas.

Ocurrió en la calle Monasterio de Santo Domingo de Silos, en Villa de Prado donde los Bomberos tuvieron que desplegarse a toda prisa tras el aviso de varios vecinos.

Por suerte, todo quedó en un incidente menor: no hubo que lamentar heridos ni intoxicados y ni siquiera hizo falta desalojar el edificio.

El reloj marcaba las 19:39 horas cuando el 112 empezó a recibir llamadas de peatones que caminaban a la altura del número 8 y que notaron enseguida un pestazo insoportable olor a gas en plena acera.

Intervención de los bomberos en una fuga de gas en la calle Santo Domingo de Silos en Valladolid. R. Valtero. ICAL.

En cuestión de minutos, dos camiones con ocho bomberos se plantaron en el lugar para acordonar la zona y dar con el origen del problema.

Una vez sobre el terreno, los bomberos localizaron la fuga en una hornacina exterior de contadores situada en la propia acera.

Aislamiento de la zona y corte puntual del suministro

Como medida de prevención, los efectivos procedieron a balizar el perímetro para evitar el paso de peatones a la espera de la llegada de la empresa suministradora.

Tras las pertinentes comprobaciones técnicas junto a un especialista de la compañía, se detectó que el origen del escape se encontraba en el regulador del contador de uno de los pisos.

La incidencia quedó completamente resuelta tras interrumpir la línea de gas únicamente a la vivienda implicada, manteniendo intacto el suministro para el resto del edificio.

Al haberse producido el escape al aire libre, las concentraciones de gas se disiparon con facilidad, evitando problemas de ventilación o riesgo para la salud de los vecinos.