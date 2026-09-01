La famosa Orquesta Panorama actúa con su gran espectáculo en las fiestas de un conocido municipio de Valladolid

La Orquesta Panorama durante su actuación en las Fiestas de San Pedro Regalado de Valladolid 2026. Fotografía: Fiestas de Valladolid.

Del 1 al 8 de septiembre, Medina del Campo celebra las Ferias y Fiestas de San Antolín 2026 con ocho días en los que la localidad vallisoletana va a llenar sus calles de música, peñas, actividades culturales, encierros y diferentes espectáculos para todas las edades.

Las Fiestas de San Antolín son una de las citas más importantes en el calendario festivo de la Villa de las Ferias. Además, es una buena oportunidad también para acercarse a la localidad vallisoletana para disfrutar de su patrimonio.

Dentro del amplio programa de actividades, el Ayuntamiento ha compartido, a través de sus redes sociales, una de las citas más esperadas dentro de estos festejos como es la actuación de la Orquesta Panorama.

Los gallegos llegan a la Villa de las Ferias para dar el pistoletazo de salida a sus fiestas y van a actuar, en la noche de este martes, 1 de septiembre, en el lugar.

En concreto será en la Plaza Mayor de la Hispanidad desde las 23:30 horas en un espectáculo, con los mejores ritmos, para disfrutar.

“¡Preparaos para el mejor arranque posible de nuestras fiestas!”, han afirmado desde el Ayuntamiento de Medina del Campo.