La Diputación de Valladolid destina 97.000 € a Cruz Roja para llegar a quienes lo necesitan en los pueblos

Conrado Íscar, presidente de la Diputación de Valladolid, junto a Juan José Zancada, presidente de Cruz Roja, han suscrito este martes un convenio de colaboración para reforzar, este 2026, la atención a personas y familias vulnerables y en riesgo de exclusión social en la provincia.

La institución provincial va a destinar a este convenio un total de 97.000 euros, frente a los 75.000 del año anterior. Supone un incremento del 29,3%.

Del importe total, 75.000 euros van a destinarse a programas de inclusión social y 22.000 euros a la promoción del voluntariado.

Conrado Íscar ha destacado la importancia de “seguir trabajando de forma coordinada” para “fortalecer la red de protección social de la provincia” aunando el “compromiso de las instituciones y la experiencia de Cruz Roja” con el fin de “dar respuesta a las necesidades de las personas y familias más vulnerables”.

Garantizar la calidad de vida de las personas que viven en los pueblos es una de las principales prioridades de la Diputación de Valladolid, especialmente ante el incremento de las dificultades económicas y sociales que afectan a numerosas familias. La institución provincial refuerza así su actuación para que ninguna persona quede desatendida por su situación económica, personal, familiar, de dependencia o discapacidad, apostando por la prevención, la autonomía y la inclusión social.

Esta política se desarrolla de la mano de las entidades del Tercer Sector de Acción Social, cuya experiencia y arraigo en la provincia permiten ampliar la capacidad de respuesta de las administraciones y hacer llegar los recursos a quienes más los necesitan. En este ámbito de los colectivos en riesgo de exclusión social, la Diputación mantiene una alianza con Fundación Personas, Banco de Alimentos, Cáritas y Cruz Roja, con los que este año moviliza conjuntamente 656.830 euros destinados a diferentes programas de atención social.

Cinco pilares de actuación

El convenio con Cruz Roja se articula en torno a cinco grandes ámbitos de actuación para dar respuesta a las principales necesidades sociales detectadas en la provincia.

El primero es la protección de la vivienda y la garantía habitacional, mediante ayudas destinadas a personas y familias que se encuentren en riesgo de perder su vivienda habitual por impago de hipoteca o alquiler. También se contemplan ayudas específicas para el alojamiento de mujeres víctimas de violencia machista y de personas refugiadas procedentes del conflicto de Ucrania, previa valoración de los servicios sociales.

El segundo pilar se centra en la alimentación infantil durante los periodos vacacionales, garantizando la cobertura de necesidades básicas de los menores que habitualmente utilizan los servicios de comedor escolar. Durante este verano, el programa ha permitido atender a 84 menores de 25 municipios de la provincia.

El tercer eje corresponde a las tarjetas de asistencia básica y alimentación, que permiten apoyar a las personas y familias en mayor situación de vulnerabilidad económica para la adquisición de alimentos y otros productos de primera necesidad, ofreciendo una respuesta directa y adaptada a sus circunstancias.

La inclusión social y la atención a situaciones de urgencia constituyen otro de los ámbitos del convenio. Cruz Roja desarrollará acciones formativas orientadas a la promoción personal y laboral de personas en riesgo de exclusión social, en coordinación con los Equipos de Inclusión Social de la Diputación, y atenderá situaciones sobrevenidas que requieran alojamiento temporal, cobertura de necesidades básicas o, cuando proceda, apoyo para el retorno al país de origen.

El quinto pilar se centra en la promoción del voluntariado, para sensibilizar a la población sobre la importancia de la participación social, formar a nuevas personas voluntarias y reforzar su presencia en los municipios rurales. Las actuaciones prestarán especial atención a las necesidades de las personas mayores, niños y jóvenes y personas en situación de extrema vulnerabilidad, además de apoyar a las administraciones locales y otras entidades en función de las necesidades de cada territorio.

Una red de protección social en el medio rural

Con este convenio, la Diputación de Valladolid refuerza una red de protección social cercana y coordinada que permite responder a necesidades tan básicas como disponer de una vivienda, garantizar la alimentación o afrontar una situación de emergencia.

La colaboración con Cruz Roja forma parte de la estrategia de la institución provincial para proteger a las personas más vulnerables, reforzar la inclusión social y garantizar la igualdad de oportunidades en todos los municipios, especialmente en el medio rural.

De esta manera, la Diputación continúa sumando recursos y colaboraciones para que ninguna persona de la provincia se encuentre sola ante una situación de dificultad y para seguir construyendo una provincia más cohesionada, solidaria y con oportunidades para todos.