Carnero estudiará retrasar el cierre de las piscinas municipales en 2027 tras un verano climatológico "atroz"

Mayte Martínez y Jesús Julio Carnero charlan con la socorrista de la piscina municipal de Riosol. Ayto Valladolid

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, se ha comprometido este martes, 1 de septiembre, a estudiar con los usuarios la posibilidad de retrasar el cierre de las cinco piscinas municipales después de haber vivido un "verano atroz" que ha estado marcado "por las condiciones climatológicas extrañas y sin homogeneidad".

Así lo ha trasladado durante una visita a la piscina de Riosol, donde también ha hecho balance "muy positivo" de las cifras registradas en esta campaña de 2026 que se dará por concluida este jueves, 3 de septiembre, con el cierre de las cinco piscinas municipales que gestiona el Ayuntamiento de Valladolid.

En concreto, el primer edil ha resaltado que se han superado los 4.000 abonos y los 105.000 accesos, unas cifras "parejas a lo que aconteció en 2025", pero superiores a las de 2024.

Precisamente, ha explicado que la reapertura impulsada por el actual equipo de Gobierno de la piscina de Riosol supuso el "hecho destacable" que propició pasar de los 3.200 abonos de hace dos años a los cerca de 4.000 de estos dos últimos veranos.

Carnero también ha resaltado que "no ha habido incidencias destacables" durante esta campaña, más allá de "algún momento no deseado" en las piscinas de Canterac y la Rondilla.

En definitiva, una campaña "buena" que ha transcurrido con normalidad gracias al control de acceso "y el apoyo de nuestra Policía Municipal".

Retrasar el cierre

El regidor ha explicado que el verano vivido este 2026 "va a ser la tónica habitual de los próximos años", con periodos inestables y aumento de las olas de calor, como la anunciada para la próxima semana.

Por eso, se ha comprometido a analizar una posible "flexibilidad" en el cierre de las piscinas municipales, más allá de inicios de septiembre, sin descartar tampoco adelantar la apertura, aunque ha dado menos importancia a este respecto.

Para esta campaña ha subrayado que ya no es posible porque expira el contrato ya firmado previamente con las empresas encargadas de gestionar las instalaciones, pero ha asegurado encontrar una "solución satisfactoria" a partir del próximo verano de 2027.

"El estudio lo vamos a hacer en función de lo que nos comenten los vecinos, a ver si podemos hacer algún tipo de prolongación, dando un sentido acorde con estos cambios climatológicos", ha incidido.

Carnero ha precisado que se espera una "situación de veranos muy extraordinarios desde el punto de vista climatológico" y es por ello por lo que se ha comprometido a estudiar esta posibilidad.

Cubierta del Polideportivo Pisuerga

Respecto a las obras de la cubierta del Polideportivo Pisuerga, Carnero ha incidido en que la ingeniería encargada de la actuación ya les ha trasladado el informe con la solución factible para continuar los trabajos.

En este sentido, ha explicado que se trata de un "tratamiento con un sistema mucho más flexible" en la cubierta, encaminado a la utilización de materiales más ligeros que resten peso a la infraestructura y reduzcan así el riesgo de colapso advertido por la adjudicataria.

Ahora, el Ayuntamiento de Valladolid, según ha subrayado el primer edil, se encuentra analizando la situación "jurídicamente y administrativamente" para poder continuar los trabajos cuanto antes.

Aunque no ha querido poner fechas, Carnero ha garantizado que "en los próximos meses" estará solucionada esta problemática y también ha asegurado que el primer equipo del baloncesto y los abonados podrán disponer de las instalaciones "con normalidad".

En cualquier caso, ha puntualizado que también está el "plan b" del Polideportivo Pilar Fernández Valderrama en caso de que vuelva a darse una "extraordinaria circunstancia". "Está a disposición del club", ha precisado.

"Tendremos resuelto el problema. Para mí eso es lo verdaderamente destacable. Lamento que esta sea la circunstancia, pero es con la que nos hemos encontrado. Llevamos así muchísimos años y es este equipo de Gobierno el que ha cogido este toro por los cuernos", ha zanjado.