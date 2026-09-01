Arroyo es Teatro confirma su regreso con 17 espectáculos, conciertos y musicales: las entradas ya están a la venta

Arroyo es teatro avanza su programación para el último trimestre del año. Fotografía: Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda.

La Casa de La Música y el Teatro estrena el próximo 26 de septiembre la programación del último trimestre del ciclo que lleva el nombre de Arroyo es teatro.

Una completa y variada propuesta que va a incluir un total de 17 espectáculos teatrales, musicales y conciertos.

El calendario lo componen obras promovidas por el Ayuntamiento, así como las incluidas en el programa, en colaboración con la Junta de Castilla y León.

La primera cita va a tener lugar el sábado, 26 de septiembre, con un espectáculo para disfrutar en familia. La hora del recreo, que pasa por ser un musical protagonizado por los Hermanos Aragón en el que el público podrá recorrer las canciones de sus “antepayasos”.

Todo con un enfoque fresco y novedoso, ofreciendo una reinterpretación única de las melodías que marcaron la infancia de generaciones.

El sábado 10 de octubre, la Casa de la Música ofrece una nueva cita para los más pequeños. Los títeres de Festuc Teatro presentan El viaje de Nuru, una hormiga que no es como las demás y que le cuesta seguir el ritmo imparable del hormiguero. Observa, imagina, se despista y un día, cansada de no encontrar su lugar, decide marcharse y emprender un viaje que la llevara lejos de casa, atravesando el bosque y sus miedos, pero también el descubrimiento y la amistad.

I Muestra Teatro Aficionado

También en octubre llega la primera edición de la Muestra de Teatro Aficionado de Arroyo de la Encomienda, una iniciativa destinada a fomentar la creación escénica, el intercambio artístico y la difusión del teatro amateur. Se celebrará los días 16, 18, 23 y 30 de octubre, con un total de cuatro espectáculos, dirigidos tanto al público infantil como al adulto.

El sábado 17 se celebrará el Encuentro de Corales de Arroyo de la Encomienda, una nueva edición para viajar por diversos estilos, maneras de interpretar, registros vocales y repertorios variados; diferentes estilos, matices y formas de entender la música coral.

Octubre se despide el domingo 25 con una comedia protagonizada por Beatriz Rico, Samanta Villar, Gonzalo Trujillo y David Trabucchelli: Miénteme, la verdad nunca fue tan divertida.

Entre enredos, confesiones forzadas y silencios incómodos, los cuatro protagonistas descubrirán que decir la verdad puede ser tan peligroso como mentir. Una comedia original, fresca y provocadora que aborda, con humor y sin moralismos, la relación de las personas con la verdad y la mentira. Venta en entradium.com

El domingo 1 de noviembre, la compañía salmantina Katua&Galea Teatro pone en escena el cuento Camuñas, de la autora Margarita del Mazo y basado a su vez en las historias de tradición oral que hacen referencia al hombre del saco, el coco o el tío Camuñas.

Una historia sobre la valentía y el coraje, que enseña a los niños a enfrentarse a sus miedos. Un espectáculo de títeres con unos personajes divertidos, donde la música y el humor serán también los protagonistas.

III Certamen de monólogos

El fin de semana del 6, 7 y 8 de noviembre, la Casa de la Música se volverá a convertir en el centro de la comedia con el III Certamen de monólogos de Arroyo de la Encomienda, un evento presentado por la humorista Patri de la Fuente y que la competición arrancará el viernes 6 de noviembre con la semifinal.

Anais Nosomosnadie, Elena Tallón, Asier Gato, Carlos Valero, Buitrago y Rafa Carmona lo darán todo sobre el escenario para conquistar al público y al jurado. Además, esta primera noche contará con la actuación especial de Davis Corpa, ganador de la pasada edición.

El desenlace llegará el domingo 8 con la final, donde los tres monologuistas clasificados competirán por alzarse con el título de esta tercera edición, acompañados por la participación del reconocido cómico Diego Arjona.

El viernes 13 de noviembre, Rafael Álvarez ‘El Brujo’ visitará por primera vez el escenario arroyano con su obra Cómico. “Este espectáculo es el almagre de mis últimos diez años de teatro.

Pero ¿qué es el almagre? Dice Darío Fo que almagre es el término que emplean los pintores cuando directamente sobre el muro seco, antes de enrasar, dibujan el proyecto del fresco; únicamente el dibujo... Bueno pues yo también estoy haciendo lo mismo, pero al revés. Una labor de destilado. Quito la amalgama de colores y lo que queda es: ¡Cómico!”, tal como define su espectáculo el propio ‘Brujo’. Venta en entradas.com

El domingo 15 llega al escenario arroyano La Faraona, encarnada por Estíbaliz Núñez. La trama se sitúa en la peña flamenca de su familia para invitar al público a introducirse en el mundo del folclore andaluz. Poco a poco la escena se irá llenando de color, para hacer un repaso por el flamenco, sus palos y referentes. Mientras, La Faraona se pierde por el intríngulis de su vida marcado por el esfuerzo y la búsqueda incesante para conseguir ser artista. Palmas, cante, baile, mantón y sobre todo mucho ángel y compás como protagonistas en esta cita con el flamenco.

El viernes 20, el ciclo ‘Noches en Arroyo’ presenta el concierto de Gonzalo Hermida. El artista gaditano vuelve a los escenarios con un espectáculo renovado, vibrante y cargado de identidad propia.

‘Bandera Libertad’, su último trabajo, es una declaración canalla al amor, la pasión y la libertad, donde el pop más fresco se funde con la esencia flamenca que caracteriza su sello artístico.

El 22 de noviembre, la Banda Sinfónica de Arroyo celebrará Santa Cecilia y la capacidad de la música para unir, emocionar y transportar a otros mundos.

En este concierto extraordinario, invita al público a embarcarse en un sugerente viaje sonoro que comenzará rindiendo homenaje a la tradición bandística más arraigada, abriendo la velada con los compases elegantes y vibrantes del pasodoble Musical Apolo (del maestro Armando Blanquer). Tras este brillante inicio, la música sumergirá al público en las sombras y el misterio con la sobrecogedora The Witches Sabbath y el misticismo literario de Gandalf.

Noviembre echa el cierre el domingo 29 con una institutriz estrafalaria, un tierno deshollinador simpático y bailarín, una familia muy especial y dos niños que viven hermosas aventuras junto a una mágica niñera en las que aprenderán que el dinero no sirve para comprar la felicidad. La niñera fantástica es una hermosa historia llena de magia, humor y música en una espectacular puesta en escena de Ptclam Teatro, con escenografías transformables, proyecciones, efectos especiales y canciones originales

El sábado 12 de diciembre vuelve a Arroyo el Coro Ipharadisi, el sonido de África, un espectáculo coral intergeneracional con el que el público podrá viajar a África a través de sus más bellas canciones.

Una música tradicional, hermosa y llena de ritmo, escrita en idiomas como el suajili, venda, sesoto, zulú o xhosa; con arreglos para un coro de más de 90 voces, solistas, percusión africana, saxofón, con trabajo y piano.

La programación de 2026 se despide con el musical Préstame la Navidad. Akinu es una niña del Planeta Alos a la que le gusta coleccionar cosas de otros mundos y, en especial, observar la Tierra.

Sobre todo, le gusta fijarse en Josefina, ya que a ambas les encanta la Navidad. Asombrada, decide que ella también quiere una Navidad en su planeta. Y se lanzará a vivir una aventura espacial para conseguirlo, con la ayuda de un cometa muy musical.

Venta de entradas en la web culturaarroyo.sacatuentrada.es y en la Casa de Cultura de lunes a viernes de 9.30 a 14.00 y 16.00 a 21.30 y los sábados de 10.00 a 14.00.

Toda la información se puede consultar en la web municipal: www.aytoarroyo.es