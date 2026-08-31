Valladolid se prepara para unas fiestas con conciertos, 400 drones, casetas y actividades para niños: programa completo

Pregón de la Feria y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo de Valladolid R.Valtero ICAL

Valladolid ya cuenta las horas para el inicio de la Feria y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo 2026.

La ciudad se sumergirá del 4 al 13 de septiembre en diez días de celebraciones con una programación que volverá a convertir calles, plazas y barrios en escenarios de música, cultura, tradición y ocio para todos los públicos.

La edición de este año tendrá algunos grandes nombres propios.

El grupo vallisoletano Siloé será el encargado de inaugurar oficialmente las fiestas el viernes 4 de septiembre con el pregón desde la Plaza Mayor, acompañado del tradicional chupinazo.

La programación oficial sitúa el acto a las 20.30 horas, después de la concentración y el desfile de las peñas por el centro de la ciudad.

Pero antes incluso del comienzo oficial de las celebraciones, Valladolid estrenará una iniciativa dirigida a los más pequeños.

El Ayuntamiento pondrá en marcha el próximo 2 de septiembre, a las 19.00 horas en la Pérgola del Campo Grande, 'Mis primeras fiestas', una propuesta en la que se impondrán 1.500 pañoletas oficiales de la Feria y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo a niños de hasta tres años.

La pañoleta volverá a tener, además, un protagonismo especial durante estos días, ya que el Ayuntamiento repetirá su distribución entre los ciudadanos hasta agotar existencias tras la buena acogida registrada en la pasada edición.

Conciertos en la Plaza Mayor

La Plaza Mayor volverá a ser el gran centro de las fiestas y concentrará algunos de los principales conciertos de la programación.

Por su escenario pasarán artistas de estilos muy diferentes, desde propuestas emergentes hasta figuras internacionales.

Entre los nombres más destacados se encuentran Judeline, DJ Nano, Obús, Carlos Baute y Ronnie Wood, guitarrista de los Rolling Stones, que protagonizará uno de los grandes acontecimientos musicales de las fiestas con su actuación junto a su banda e Imelda May.

El programa oficial también incluye actuaciones como Burning, Rusowsky, Mëstiza, Carolina Durante, Ana Guerra o Leire, entre otros artistas, configurando una programación musical que recorrerá géneros como el pop, el rock, la música urbana y la electrónica.

El concierto de Judeline tendrá lugar en la Plaza Mayor el sábado 5 de septiembre a las 23.00 horas, mientras que Obús actuará el domingo 6 a las 22.45 horas.

El martes 8 será el turno de Carlos Baute, a las 22.00 horas, y el jueves 10 llegará uno de los platos fuertes de la programación: Ronnie Wood and his Band e Imelda May, también a las 22.00 horas.

La música tendrá además otro escenario destacado el lunes 7 de septiembre en la Academia de Caballería, donde Helena Bianco actuará acompañada por la Banda y el Coro de la Escuela Municipal de Música de Valladolid.

Drones y fuegos artificiales

Las noches de las fiestas volverán a tener uno de sus principales focos de atención en el Paraje del Caño Hondo.

El sábado 5 de septiembre arrancará la programación nocturna con un espectáculo de 400 drones dedicado a diferentes efemérides vinculadas con Valladolid.

A partir del día siguiente, el cielo de la ciudad se iluminará con los tradicionales fuegos artificiales.

El programa contempla sesiones desde el 6 hasta el 12 de septiembre, con distintas empresas pirotécnicas y un espectáculo cada noche.

El primer lanzamiento de fuegos artificiales está programado para el domingo 6, a las 22.15 horas, mientras que el espectáculo de drones se celebrará en el mismo enclave la noche del sábado 5.

Las verbenas regresan a la Pérgola

La Pérgola del Campo Grande volverá a ser uno de los puntos clásicos de las fiestas con las Verbenas de la Feria, que reunirán actuaciones de orquestas durante las distintas jornadas.

La programación incluye formaciones como Mymos, El Salón, Tentación, Fortuna, José Antonio Pahino y su orquesta o Alua, entre otras propuestas que recuperarán el ambiente tradicional de las grandes verbenas populares.

Por su parte, el entorno de Las Moreras volverá a convertirse en uno de los principales puntos de encuentro para el público joven.

La zona acogerá festivales y actuaciones musicales, entre ellos distintas citas del Moreras Beach Fest, además de propuestas de rock, hip hop, reggae y música electrónica.

También estará presente el programa municipal de prevención de adicciones 'Young Zone', con una carpa informativa destinada a sensibilizar a los jóvenes durante las celebraciones.

La programación de Las Moreras incluirá igualmente actividades familiares en la zona de la Chopera, con espectáculos infantiles, actuaciones musicales y propuestas dirigidas a los más pequeños.

Las fiestas se extienden por los 39 barrios de Valladolid

Uno de los principales objetivos de esta edición será llevar la celebración más allá del centro de la ciudad.

La programación contará con una presencia destacada en los 39 barrios de Valladolid, con espectáculos infantiles, música, teatro, pasacalles, actividades culturales y propuestas organizadas en colaboración con asociaciones y colectivos.

Gigantes y cabezudos, el Tío Tragaldabas y la Tía Melitona volverán a recorrer diferentes zonas de la ciudad, mientras que plazas y espacios vecinales acogerán actuaciones de teatro, magia, circo, danza y música.

La apuesta por descentralizar la programación permitirá que barrios como La Victoria, Delicias, Parquesol, Pajarillos, Rondilla, Covaresa, Pilarica, Huerta del Rey o Puente Duero, entre otros, cuenten con actividades propias durante las fiestas.

Habrá también un récord mundial de globos para celebrar los 75 años de Renault, así Las peñas volverán a ocupar un lugar central en la programación de San Lorenzo.

El Ayuntamiento ha trabajado junto a las dos grandes asociaciones peñistas de la ciudad, la Coordinadora de Peñas y Fevapeñas, para organizar numerosas actividades durante los diez días de celebración.

Entre las novedades destaca el intento de conseguir un récord mundial oficial mediante la creación de ‘el mosaico de globos más grande’ con motivo del 75 aniversario de Renault en Valladolid.

La actividad está programada para el domingo 6 de septiembre en la Acera de Recoletos y se completará con diferentes propuestas organizadas por las peñas, desde pasacalles y charangas hasta festivales musicales, actividades deportivas y encuentros populares.

La Feria de Día reúne a 85 establecimientos

La Feria de Día volverá a ser otro de los grandes atractivos de las celebraciones con la participación de 85 establecimientos.

Como novedad, esta edición intensificará las medidas de protección del patrimonio histórico en algunas de las zonas más sensibles del recorrido, especialmente en los entornos del Monasterio de San Benito, la Plaza de Portugalete y la Plaza de la Universidad.

El objetivo es compatibilizar uno de los eventos gastronómicos y sociales más multitudinarios de las fiestas con la conservación y protección de algunos de los espacios históricos más emblemáticos de Valladolid.

Folclore y gastronomía de toda España en el recinto José Luis Bellido

La Feria de Folclore y Gastronomía volverá a instalarse en el recinto José Luis Bellido, donde las Casas Regionales y Provinciales ofrecerán productos tradicionales y actuaciones relacionadas con las diferentes culturas y comunidades autónomas.

El presidente José Luis Bellido ya ha adelantado a este medio que los precios serán "un pelín más caros".

La programación incluye actuaciones de grupos procedentes de distintos puntos de España y propuestas de música y danza tradicional.

El recinto volverá a convertirse en uno de los espacios destinados a mostrar la diversidad cultural y gastronómica del país durante las fiestas.

La inauguración oficial de esta feria está prevista para el domingo 6 de septiembre con un desfile y el izado de banderas.

Más accesibilidad y puntos violetas

La edición de 2026 reforzará también las medidas destinadas a facilitar la participación de todos los ciudadanos.

Durante las fiestas se habilitarán espacios adaptados para personas con movilidad reducida en diferentes áreas, incluidas zonas gastronómicas y espacios relacionados con los conciertos.

Además, se facilitará el acceso a través del balcón del Ayuntamiento para determinadas actuaciones de la Plaza Mayor y se ampliarán las propuestas adaptadas a diferentes públicos.

La prevención de las agresiones sexistas volverá a estar presente mediante una red de puntos violetas.

La Plaza Mayor contará con un punto fijo durante las noches de las fiestas y también habrá un punto informativo en la Cúpula del Milenio, además de puntos móviles distribuidos por diferentes zonas de Valladolid y un espacio de información y asistencia psicológica en Las Moreras.

La Cúpula del Milenio concentrará buena parte de la programación destinada a jóvenes y familias. El recinto acogerá espectáculos de magia infantil y de adultos, un torneo de ajedrez, actividades de baile y otras propuestas culturales y de ocio.

Entre las actividades programadas se encuentra el V Torneo de Ajedrez Relámpago San Lorenzo 2026, además de diferentes galas de magia y espectáculos dirigidos tanto a niños como a público adulto.

Portugalete vuelve a ser territorio infantil

La Plaza de Portugalete recuperará durante las fiestas su tradicional espacio dedicado a los niños, con un parque infantil de hinchables y talleres.

La programación para el público familiar se extenderá también a otros puntos de la ciudad y contará con espectáculos de teatro infantil, circo, cuentacuentos, música y actividades en diferentes barrios.

La programación se completará con la 48ª Feria de Cerámica y Alfarería de Valladolid, que se celebrará en el Paseo Central del Campo Grande del 8 al 13 de septiembre.

El teatro volverá a tener igualmente una presencia destacada durante las fiestas, con propuestas repartidas entre espacios como el Teatro Calderón, el Teatro Zorrilla, el Teatro Carrión, el Teatro Cervantes y la Sala Borja.

Musicales, comedias, espectáculos familiares y montajes teatrales formarán parte de una oferta cultural que se suma a las visitas turísticas guiadas programadas para quienes quieran aprovechar las fiestas para descubrir el patrimonio y la historia de Valladolid.