Jacinto Canales, subdelegado del Gobierno en Valladolid: “Nos preocupan las agresiones, no solo las de bandas latinas”

Jacinto Canales, subdelegado del Gobierno en Valladolid. Fotografía: Subdelegación del Gobierno en Valladolid cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Jacinto Canales (Valladolid, 59 años) se muestra “moderadamente satisfecho” por cómo han ido, este verano de 2026, las fiestas de los diferentes municipios de la provincia de Valladolid.

El subdelegado del Gobierno en Valladolid hace balance de las mismas en esta entrevista con EL ESPAÑOL de Castilla y León con la mirada puesta ya en las Ferias y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo de la capital vallisoletana que se celebrarán del 4 al 13 de septiembre.

“Nos preocupan las agresiones organizadas y masivas, no solo las de bandas latinas, sino de cualquier grupo violento”, señala en esta conversación, con el objetivo de que no se produzcan altercados de esta índole durante los días festivos.

Canales pide a los vecinos y visitantes que “tengan un comportamiento ejemplar” para disfrutar de días inolvidables.

P.- ¿Cómo está yendo el verano en la provincia de Valladolid en lo que a las fiestas de los pueblos se refiere?

R.- Razonablemente bien. Apenas ha habido incidencias y ninguna extraordinaria. Alguna pelea, casos de VioGén y alguna cornada en algún festejo taurino pero ningún incidente extraordinario.

P.- Se han desarrollado ya importantes fiestas como las de Arroyo de la Encomienda, Cigales, Peñafiel o Aldeamayor de San Martín, por poner algún ejemplo. ¿Cuál es el balance?

R.- Nos gustaría que no hubiera ninguna incidencia, pero siempre se produce alguna. Sobre todo, cuando se concentran grandes masas de gente y hay un consumo excesivo de alcohol y otras sustancias. Esto provoca que se origine algún incidente. Siempre hay alguna agresión o pelea, pero no hemos contabilizado nada relevante ni desmesurado.

P.- ¿Los agentes de la Guardia Civil existentes han podido llegar a todo?

R.- A todo. De hecho, no ha habido nada que se haya salido de lo normal y en lo que se haya cursado falta de agentes de la Guardia Civil.

P.- ¿Está satisfecho el subdelegado del Gobierno?

R.- Sí, estoy moderadamente satisfecho porque no ha habido incidentes de consideración.

P.- El próximo 4 de septiembre arrancan las Ferias y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo de Valladolid. ¿Ya se trabaja en ellas?

R.- Sí. Los ayuntamientos elaboran el Plan de Seguridad y de Autoprotección. Se remite a las distintas administraciones como pueden ser el Gobierno de España y la Junta de Castilla y León y cada uno estudia lo que sea de su competencia. En nuestro caso, la competencia es la seguridad ciudadana y los fuegos artificiales.

Jacinto Canales trabajando en su despacho. Fotografía: Subdelegación del Gobierno en Valladolid cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

P.- ¿Qué labor cumple la Subdelegación del Gobierno en Valladolid en lo que a las fiestas de Valladolid se refiere?

R.- Nos encargamos de la seguridad ciudadana y autorizamos o no los espectáculos de fuegos artificiales que exceden los cien kilos de pólvora.

P.- A la espera de que se celebre esa Junta Local de Seguridad, ¿Va a haber alguna novedad en lo que se refiere a la seguridad este año durante las fiestas de Valladolid?

R.- En principio no. Son eventos que se repiten año tras año como los grandes conciertos en la Plaza Mayor y otros espectáculos. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en este caso la Policía Nacional, lo tiene todo controlado y no espero grandes novedades al respecto.

P.- ¿Qué es lo que más le preocupa de las fiestas de Valladolid a Jacinto Canales?

R.- La seguridad en general. Me preocupa que haya un gran incidente o peleas masivas. Es lo que, en estos momentos, nos pone más en alerta.

P.- Policía Nacional y Guardia Civil están a su cargo. Junto a la Policía Local, se lucha cada año por conseguir que no ocurra nada grave durante los festejos. ¿Cómo calificaría su labor?

R.- La Policía Nacional y la Guardia Civil siempre trabajan por prevenir incidentes en los festejos. La labor de los agentes siempre es buena. Tanto de los uniformados, que se ven, como de los que no se ven con servicios de información y que van de paisano y cumplen con labores preventivas. En muchas ocasiones, estos servicios de información evitan incidentes al seguir de cerca a personas o grupos conflictivos.

P.- ¿Le preocupa que se produzca alguna agresión entre miembros de bandas latinas o protagonizadas por estas en las fiestas de Valladolid?

R.- Nos preocupan las agresiones organizadas y masivas, no solo las de bandas latinas, sino de cualquier grupo violento. En los últimos meses se ha producido alguna agresión de este tipo y trabajamos para que no vuelva a ocurrir. Se controla y hemos frenado algún enfrentamiento de este tipo por la actuación de la Policía Nacional o Guardia Civil, pero no siempre se puede evitar. En San Juan el despliegue fue espectacular para evitar que se produjeran estos casos y no hubo.

P.- Las Moreras es uno de esos puntos en los que muchos jóvenes van a disfrutar de las fiestas y se han registrado agresiones entre miembros de estas bandas en los últimos tiempos. ¿Se va a blindar la zona?

R.- En la Junta Local de Seguridad lo veremos. Las Moreras es un punto caliente que nos preocupa por los precedentes que se han registrado.

P.- ¿Cómo combaten los agentes estas agresiones por parte de las bandas latinas?

R.- De varias maneras. La Brigada de Información tiene muchos datos de estos grupos. Después, hay acciones preventivas. Se realizan controles de acceso a las zonas de ocio con cacheos e identificaciones para que no porten ningún tipo de arma blanca. Después contamos con la presencia policial en el lugar en cuestión para intervenir rápidamente ante cualquier situación.

P.- ¿Cómo se previenen las tan temidas agresiones sexuales en unas fiestas como las de Valladolid?

R.- Esto es un tema de educación y concienciación. Intentamos evitarlo con la presencia policial. La mayoría de las agresiones sexuales que se denuncian se originan en espacios privados y no en públicos. Con esto no quiero decir que no nos preocupe, pero sí que estos espacios privados no están vigilados. No podemos poner un agente en cada peña o cada casa. Nunca quitaré importancia a las agresiones sexuales que se producen en espacios privados, pero se escapan de la presencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que se encuentran custodiando los espacios públicos. Es, a posteriori, con la denuncia, cuando ya entra la Policía a investigar.

Otra imagen de Jacinto Canales. Fotografía: Subdelegación del Gobierno en Valladolid cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

P.- ¿Y las aglomeraciones, que tan complicadas son en unas fiestas como las de Valladolid, sobre todo, en los puntos más céntricos de la ciudad?

R.- Quiero hacer especial hincapié en una cuestión. Siempre estamos vigilantes e incidimos a los ayuntamientos para que haya puntos violetas. No solo sirven como un sitio para atender a una posible víctima de agresión sexual, también hacen una gran labor de concienciación ante esa agresión sexual no permitida que tiene reproche social y penal. No se puede permitir que las mujeres sean tratadas como objetos. Tampoco estas agresiones sexuales, ya sea un toque en el glúteo como una violación con penetración. Tolerancia cero ante las agresiones sexuales.

P.- ¿Qué consejos daría Jacinto Canales a la ciudadanía ante estas fiestas de Valladolid?

R.- Que se disfrute de las fiestas con tolerancia, moderación y en buena lid. Respetando a los demás y los derechos de todo el mundo.

P.- ¿Qué pediría a los vecinos de Valladolid y visitantes durante las fiestas?

R.- Tanto a los vecinos como a los visitantes les pediría que tengan un comportamiento ejemplar. La gran mayoría de la población diría que casi el cien por cien, es moderada y cívica. Luego hay un bajo porcentaje de personas que la lían.

P.- ¿Qué objetivo se marca el subdelegado del Gobierno para estas fiestas de 2026?

R.- El objetivo pasa por lograr que, si alguien necesita la ayuda de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la tenga. Estar al lado de las víctimas.

P.- Un deseo para las Ferias y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo.

R.- Que discurran en buena lid y que todo el mundo que quiera disfrute de las mismas en paz y con una buena convivencia con el resto de los ciudadanos.