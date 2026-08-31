Insulta y amenaza con un cuchillo de cocina de 26 centímetros al dueño de un establecimiento en Delicias

La Policía Nacional ha detenido, en la noche del 30 de agosto, a un hombre como presunto autor de un delito de amenazas graves y otro de resistencia/ desobediencia, como han confirmado fuentes policiales.

Era en la noche de este 30 de agosto cuando agentes de la Policía Nacional, que realizaban labores de prevención de la delincuencia, fueron comisionados por la sala Cimacc 091 ante un aviso que alertaba de que varios jóvenes se estaban agrediendo en el interior de un establecimiento del barrio de Las Delicias.

A su llegada, los agentes observaron una multitud de personas en las inmediaciones del local, así como manchas de sangre recientes en la entrada y la puerta de cristal completamente fracturada.

Allí se encontraba un varón que presentaba una herida sangrante en la pierna por la que se solicitó, de inmediato, la presencia de un indicativo sanitario de urgencia.

Mientras llegaba la asistencia, un agente procedió a taponar la herida, momento en el que el individuo se mostró muy agresivo, desafiante y vociferante, profiriendo insultos y amenazas hacia la otra parte implicada.

Según las manifestaciones recabadas, el varón herido habría accedido al establecimiento y, tras realizar una compra, se negó a pagar, alegando que el propietario mantenía una deuda con él.

Acto seguido comenzó a insultar y amenazar al dueño, llegando a coger un cuchillo de 26 centímetros de hoja que esgrimió de forma enérgica, realizando ademanes de clavárselo al comerciante. También lanzó objetos contra él, produciéndose un forcejeo.

Durante el altercado, el agresor propinó una fuerte patada a la puerta de cristal del establecimiento, dejándola completamente dañada y causándose él mismo la lesión en la pierna por la que fue asistido.

El hombre fue trasladado por el indicativo sanitario de Soporte Vital Básico al Hospital Universitario Río Hortega, donde recibió atención médica y después conducido a dependencias policiales para continuar con las diligencias como detenido por un delito de amenazas graves y otro de resistencia-desobediencia.

El varón ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial que ha decretado su libertad.