Final a la eterna espera, la maquinaria ya puede comenzar a construir la Ciudad de la Justicia de Valladolid

Recreación de la futura Ciudad de la Justicia de Valladolid. Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes

La maquinaria ya puede comenzar a trabajar en los antiguos terrenos del Colegio El Salvador de Valladolid para que la Ciudad de la Justicia se convierta en realidad.

Este lunes, 31 de agosto, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado las licencias ambiental y de obras necesarias para avanzar en la construcción del nuevo complejo judicial.

Un "paso importante" que permitirá materializar la Ciudad de la Justicia, "algo muy demandado", según ha destacado el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, tras la reunión del órgano municipal.

La licencia obedece a la petición del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, encargada de este proyecto que contará con un plazo de ejecución de 30 meses y actuará sobre un complejo que contempla tres edificios construidos sobre 25.700 metros cuadrados.

"Seguimos dando pasos concretos para desbloquear y hacer realidad un proyecto que permitirá modernizar las instalaciones judiciales", ha destacado el primer edil en rueda de prensa.

La Ciudad de la Justicia permitirá concentrar las distintas sedes judiciales, hoy desperdigadas por distintos puntos de Valladolid, en un único espacio, mejorando su integración y funcionalidad, además de reforzar la presencia de la Administración de Justicia en el centro de la ciudad.

El acuerdo de este lunes ha concedido la licencia ambiental para implantar la actividad de la Administración de Justicia en las dos parcelas situadas en el ámbito del sector Nuevo Hospital/Zambrana que albergarán las nuevas sedes judiciales y en las que el uso previsto es compatible con el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

Por otro lado, se ha aprobado la licencia de obras para construir el complejo en los antiguos terrenos del colegio El Salvador, junto a la Plaza San Pablo donde también se encuentra la iglesia del mismo nombre y el IES Zorrilla.

El edificio principal, precisamente, dará hacia esta misma plaza, disponiendo de una superficie construida superior a los 15.200 metros cuadrados.

En la calle Cardenal Torquemada se levantará un segundo inmueble sobre una superficie de 7.794 metros cuadrados construidos y el tercero estará en la esquina con la Rondilla de Santa Teresa, con una superficie prevista de 2.659 metros cuadrados.

Carnero ha recordado el "papel fundamental" que ha desempeñado el Ayuntamiento de Valladolid a la hora de hacer realidad este proyecto, después de que en septiembre de 2024 cediesen gratuitamente los terrenos necesarios al Gobierno de España para impulsar la nueva Ciudad de la Justicia.