Fallece a los 66 años Alfredo Ayllón, el fotógrafo 'youtuber' taurino que recorrió todos los festejos populares

El mundo del toro popular y los festejos taurinos de Castilla y León están de luto por el fallecimiento de Alfredo Ayllón, vecino de Tordesillas y conocido por su trabajo al frente del canal de YouTube VeoToros.

Ayllón, de 66 años, ha fallecido tras una larga enfermedad, dejando tras de sí cientos de imágenes y vídeos que documentaron durante años algunos de los principales festejos populares de la Comunidad.

Su muerte ha causado una profunda tristeza entre aficionados, amigos y compañeros vinculados al mundo taurino.

Era una figura especialmente conocida por su presencia constante, cámara en mano, en las celebraciones de numerosos municipios castellanos y leoneses y del resto de España.

Alfredo Ayllón comenzó su trayectoria grabando vídeos en los pueblos y recorriendo diferentes localidades para mostrar los festejos populares.

Con el paso de los años, su canal VeoToros se convirtió en un punto de referencia para muchos aficionados que seguían a través de sus imágenes encierros, toros y celebraciones taurinas.

También conocido por muchos como Kevin110, nombre de otro de sus canales taurinos, Ayllón era un apasionado de este mundo y no faltaba a algunas de las grandes citas del calendario.

Era habitual en ferias y festejos de distintos puntos de España, entre ellos los de Coria, además de recorrer numerosos pueblos de Castilla y León siguiendo de cerca sus celebraciones.

Su afición le llevó a vivir incluso situaciones de riesgo. Hace dos años sufrió una cornada durante la celebración del Toro del Carnaval de Medina de Rioseco, un percance del que logró recuperarse favorablemente.

Fotógrafo taurino y creador de contenidos, Ayllón continuó vinculado a su gran pasión y recorriendo los festejos populares.

Una despedida multitudinaria en las redes

Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, las redes sociales se han llenado de mensajes de despedida, cariño y reconocimiento hacia quien durante años fue compañero de viajes y de afición para muchos seguidores del mundo taurino.

“Queremos despedir con enorme tristeza a nuestro compañero de afición Alfredo Ayllón, de Canal VeoToros, fallecido hoy en Tordesillas”, señalaba uno de los mensajes difundidos en las redes.

Otros compañeros han querido destacar no solo su trabajo detrás de la cámara, sino también su calidad humana. Además de mandar sus condolencias a su mujer Toñi.

“Hoy el mundo del toro está de luto. Se nos ha ido un buen amigo, gran compañero y mejor persona. A través de su canal VeoToros nos enseñaba el festejo popular. Hoy tu cámara se apagó, pero tu recuerdo seguirá siempre con nosotros”, recogía otra de las despedidas.

“Hoy se apaga una cámara, pero permanecen para siempre las imágenes, los momentos compartidos y el recuerdo de un gran compañero”, escribían también quienes quisieron trasladar su pésame a la familia y amigos de Alfredo Ayllón.