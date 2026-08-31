La Diputación de Valladolid y CEOE firman seis convenios para impulsar el tejido empresarial y crear empleo

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, y el presidente de la CEOE de Valladolid, Carlos Magdaleno, firman los convenios de colaboración de ambas instituciones. Miriam Chacón Ical

La Diputación de Valladolid y la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) han suscrito este lunes, 31 de agosto, seis convenios que suman una aportación de 275.000 euros por parte de la institución provincial para atraer inversiones, consolidar empresas, implementar la IA y apoyar a emprendedores jóvenes, autónomos y pymes.

En el acto de firma, que ha tenido lugar en el Salón de Recepciones del Palacio Pimentel, han participado el presidente de la Diputación provincial, Conrado Íscar, y el presidente de la CEOE Valladolid, Carlos Magdaleno.

"Valladolid es cada vez una tierra más atractiva para invertir y emprender", ha destacado Íscar durante la presentación de los convenios, incidiendo en que "lo importante es que quién va a emprender es que vea y que vea que no está solo, que tiene un acompañamiento de la CEOE y de las administraciones".

Por su parte, Magdaleno ha querido agradecer el trabajo de la Diputación de Valladolid, con quien mantienen una estrecha colaboración en el marco del diálogo social que se traduce en el "esfuerzo para llegar a acuerdos, cerrarlos, plasmarlos y firmarlos".

Para Íscar, el futuro de los pueblos de Valladolid pasa por tener "empresas sólidas, autónomos que se sientan acompañados y jóvenes". Bajo esta premisa, la colaboración entre la CEOE y la Diputación busca abarcar las "distintas etapas del desarrollo empresarial".

Los seis convenios permitirán desarrollar distintas actuaciones dirigidas a autónomos, empresas, jóvenes y emprendedores, poniendo el foco en las oportunidades de crecimiento y generación de empleo en el medio rural.

Los convenios

Uno de los convenios que este lunes se han firmado corresponde al programa 'Adopta un Pueblo 2.0', para el que la Diputación de Valladolid aporta 30.000 euros y pretende conectar a empresas relevantes de la provincia con las localidades rurales para dinamizar la economía local y favorecer oportunidades de actividad.

Dicha iniciativa se llevará a cabo en Boecillo, Aldeamayor de San Martín, Íscar, Cabezón de Pisuerga, Matapozuelos, La Seca, Mayorga, Nava del Rey, Mojados, Peñafiel, Olmedo, Valoria la Buena, Santervás de Campos, Zaratán y Villanubla.

Mediante un diagnóstico de las necesidades de cada pueblo, el proyecto facilitará la conexión entre empresas y ayuntamientos, permitiendo desarrollar acciones concretas adaptadas a las oportunidades y características de cada municipio.

Por otro lado se encuentra el convenio 'Atracción de Inversiones 2026', que cuenta con un presupuesto de 62.000 euros y su finalidad es posicionar a la provincia como territorio atractivo para la inversión nacional e internacional.

Dicho programa se centra especialmente en los sectores estratégicos como las nuevas tecnologías aplicadas al sector agroalimentario y ganadero, las energías renovables, la silver economy y la economía circular.

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, y el presidente de la CEOE de Valladolid, Carlos Magdaleno, firman los convenios de colaboración de ambas instituciones. Miriam Chacón Ical

El proyecto contempla el desarrollo de un inventario exhaustivo de suelo industrial, conectividad, parques empresariales y servicios básicos que se plasmarán en un mapa interactivo digital que elaborará la CEOE para ponerlo a disposición de los potenciales inversores.

También contempla acciones de promoción, misiones inversas, foros sectoriales, captación activa y servicios de acompañamiento integral para favorecer la implantación efectiva de las empresas en los polígonos y municipios rurales.

Por otro lado, 'Consolídate 2026' cuenta con una aportación de la Diputación de 80.000 euros y ofrecerá asesoramiento individualizado a 30 pymes, autónomos, microempresas y pequeñas empresas con potencial de crecimiento.

En este programa se realizarán diagnósticos empresariales y planes estratégicos adaptados a sus necesidades.

El programa 'IA Rural Valladolid 2026', con 40.000 euros de presupuesto, acercará las nuevas tecnologías al tejido empresarial de los pueblos.

Está dirigido a 100 pymes y microempresas e incluye formación, consultoría, diagnóstico y mentorización para facilitar la aplicación práctica de soluciones de IA.

El quinto convenio es 'Objetivo Futuro 2026' y cuenta con 38.000 euros para fomentar el espíritu emprendedor de los jóvenes. El programa llegará hasta 500 jóvenes de 20 centros educativos de ESO, Bachillerato y Formación Profesional.

Por último, 'Te Acompañamos 2026' dispondrá de 25.000 euros para ofrecer un servicio de asesoramiento y acompañamiento a 800 empresas de al menos 50 pueblos de menos de 20.000 habitantes.

Dicha iniciativa prestará apoyo en ámbitos relacionados con las ayudas públicas, creación y transmisión empresarial, financiación y necesidades de gestión, combinando la atención telemática, presencial y telefónica.