Carnero anuncia que la rebaja del IBI alcanzará el 10% a partir de 2027: "Cumplimos con la palabra dada"

Jesús Julio Carnero en la rueda de prensa de este lunes para anunciar la rebaja del 10% del IBI a partir de 2027. Ayto Valladolid

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha avanzado este lunes, 31 de agosto, que la rebaja del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) alcanzará el 10% a partir del año 2027.

"Cumplimos con la palabra dada", ha incidido el primer edil, quien ha anunciado también "mejoras" en la tasa de basura y otras modificaciones en materia fiscal en la ciudad del Pisuerga.

La Junta de Gobierno Local ha dado luz verde al proyecto de modificación de las ordenanzas fiscales de cara al próximo ejercicio.

Es en este apartado donde se ha incluido la segunda rebaja del 5% en el IBI que, sumado al 5% anterior que se aplica desde 2025, alcanzará el 10% comprometido a partir del próximo año.

De esta manera, el tipo aplicable a los inmuebles urbanos pasará del 0,5837% al 0,5545%, mientras que en los bienes rústicos se reduce del 1,0165% al 0,9657%.

Por último, los bienes inmuebles de características especiales descenderán el tipo impositivo del 0,57% al 0,5415%. En la práctica, tal y como ha explicado el alcalde, se traducirá de la siguiente forma.

En la zona centro, un local comercial de la calle Regalado pasará de pagar 620,7 euros en 2023 a unos 560,21 a partir de 2027, lo que representa un "ahorro acumulado" en tres años de 122,51 euros.

En el caso de la Rondilla, el precio a pagar descenderá de los 425,97 euros a 384,45 el próximo año, con una reducción acumulada de 84,10 euros en este periodo.

Si hablamos de viviendas, en la zona centro se pasará de 1.106,75 euros a 998,88 euros en 2027, con un descenso de 288,47 euros en tres años. En Parquesol, por su parte, la diferencia será de 64,91 euros al pasar de 328,73 a 292,69 euros.

Tasa de basura

En materia fiscal también se han aprobado más modificaciones, como la que corresponde a la tasa de basuras, donde se han ampliado las figuras que pueden acreditar la generación de residuos de los negocios.

Después de denominar esta tasa como el "sanchazo", al considerarla una "imposición" del Gobierno de España, Carnero ha explicado que el objetivo de estos cambios es "mejorar" este impuesto a través de dos aspectos de cara al próximo año.

De esta forma, los negocios podrán acreditar los residuos genéricos que realmente generen mediante dos vías. La que existía hasta ahora mediante un gestor ejecutor y ahora también mediante la figura del auditor que permita "calcular la producción real anual".

Hasta ahora, el abono de la tasa resultaba de la actividad y los metros cuadrados del comercio. Sin embargo, si la producción de residuos resultaba menor al cruce de esos dos parámetros, los empresarios podrán beneficiarse de una menor tasa siempre que acrediten que producen menos residuos.

"Supone una ampliación de las alternativas para poder demostrar lo que realmente se está materializando desde el punto de vista de los residuos", ha incidido Carnero.

Paralelamente, se ha creado una bonificación del 25% de la cuota en las empresas de distribución alimentaria y restauración que implanten sistemas verificables de prevención y reducción del desperdicio alimentario a través de entidades del Tercer Sector.

De esta forma, aquellas empresas que eviten que los alimentos terminen convertidos en residuos serán "premiados" con esta bonificación del 25% en la tasa de basuras.

Fiscalidad medioambiental

En materia de fiscalidad medioambiental, una de las novedades situará a Valladolid "a la vanguardia" de las ciudades españolas respecto a este ámbito.

En concreto, se han aprobado los incentivos para la instalación de aerotermia y geotermia que ya se aplicaban a la energía solar.

Los inmuebles que incorporen voluntariamente estos sistemas podrán beneficiarse de una bonificación del IBI del 50% durante cuatro años. Además, las obras necesarias para su instalación podrán obtener un descuento del 95% del ICIO.

Mercados municipales

También se ha dado luz verde a la reducción de la tasa por el traspaso de la concesión de un puesto de venta, rebajándose de los 1.900 euros actuales a 825, que implica un descenso cercano al 57%.

El objetivo de la medida es facilitar la transmisión de los puestos cuando cesa la actividad, favoreciendo que se vuelvan a ocupar y se contribuya a mantener vivas estas instalaciones municipales.

Simplificación tributaria

Por último, también se ha dado luz verde a la Ordenanza General Tributaria para simplificar trámites y mejorar la eficiencia en la gestión.

Así, el Ayuntamiento de Valladolid dejará de expedir liquidaciones individualizadas de tributos municipales que sean de menos de 10 euros, salvo en los ingresos que cuenten con un sistema de recaudación simultánea.

Esto no implica que dejen de cobrarse tributos que sean de menos de 10 euros. Si una persona ha de pagar un recibo de cualquier impuesto de padrón, un IBI, una tasa o un impuesto de circulación de menos de esta cuantía, seguirá teniendo que abonarlo.

La medida hace referencia a nuevas liquidaciones o diferencias que se detecten posteriormente. Si se revisa una plusvalía ya liquidada y se comprueba que hay una diferencia a pagar de 7 euros, el Ayuntamiento no iniciará un nuevo procedimiento para reclamar la cantidad.

El motivo detrás de ello es que, según los cálculos, poner en marcha el procedimiento administrativo tiene un coste de 7 euros, pudiendo ser superior a lo que se pretende recaudar.