El Ayuntamiento de Valladolid estudiará el protocolo de ayudas a la vivienda tras las críticas de colectivos feministas

Colectivos de mujeres a las puertas del Consejo de Igualdad. Cedida

El Ayuntamiento de Valladolid estudiará las aportaciones realizadas por las asociaciones y colectivos presentes en el Consejo Municipal de las Mujeres sobre el nuevo protocolo de acceso a la vivienda en alquiler municipal de VIVA.

El equipo de Gobierno no da por hecho, sin embargo, que vaya a modificar el documento aprobado el pasado mes de mayo, aunque el concejal de Personas Mayores, Familia y Servicios Sociales, Rodrigo Nieto, ha asegurado que se analizarán “detenidamente” todas las cuestiones planteadas antes de adoptar las “decisiones oportunas”.

La posible revisión del protocolo surge después de las críticas expresadas por asociaciones de mujeres y por los grupos de la oposición ante la sustitución del concepto de ‘violencia de género’ por el de ‘violencia doméstica’ en el documento que regula el acceso a las viviendas municipales de alquiler.

Nieto defendió este lunes, tras la celebración del Consejo Municipal de las Mujeres, que el nuevo protocolo de VIVA mantiene e incluso refuerza la protección de las víctimas.

“Los técnicos de VIVA y el propio concejal han mostrado que el nuevo protocolo no solo protege a las víctimas de violencia de género, sino que además se amplía esa protección”, afirmó manteniendo el mensaje de estos días pasados.

Según el responsable municipal, los cambios introducidos permiten aumentar los parámetros de protección y otorgar una mayor puntuación a estas personas para facilitar su acceso a las viviendas.

Una interpretación que choca frontalmente con la sostenida por PSOE y Valladolid Toma la Palabra, que denuncian que la modificación aprobada por PP y Vox elimina la puntuación específica que hasta ahora recibían las víctimas de violencia de género.

“En todo caso, como el Consejo de las Mujeres es un órgano de asesoramiento, con aquellas aportaciones que se han hecho por parte de las entidades, obviamente procederemos a hacer una valoración de todas las aportaciones», señaló Nieto.

El concejal añadió que las decisiones se adoptarán “tras valorar detenidamente todas las cuestiones que se han puesto encima de la mesa”.

La oposición, sin embargo, sostiene que durante la reunión las más de una treintena de organizaciones y colectivos presentes trasladaron mayoritariamente su rechazo a la modificación.

PSOE y Valladolid Toma la Palabra aseguran que las asociaciones reclamaron recuperar expresamente el concepto de 'violencia de género' en el protocolo y solicitaron informes jurídicos, técnicos y de impacto de género que fundamenten los cambios.

La portavoz de Valladolid Toma la Palabra, Rocío Anguita, insistió en que “violencia de género y violencia doméstica no son equivalentes”.

La concejala recordó que la violencia de género cuenta con un marco jurídico específico y cuestionó que el equipo de Gobierno haya acreditado la existencia de un informe que respalde la modificación.

De 1,5 puntos a cero, según el PSOE

El Grupo Municipal Socialista ha puesto el foco en las consecuencias que, a su juicio, puede tener el nuevo sistema de baremación.

Según el PSOE, el anterior protocolo, aprobado en 2024 por unanimidad de todos los grupos municipales, otorgaba 1,5 puntos a las víctimas de violencia de género, mientras que esa puntuación específica habría desaparecido del nuevo documento aprobado con los votos de PP y Vox.

Los socialistas advierten además de que algunas mujeres con órdenes de alejamiento podrían no quedar incluidas en los supuestos de violencia doméstica si no convivían con su agresor, una situación que, según defienden, evidencia que el cambio "no es únicamente terminológico".

El Ayuntamiento rechaza esta interpretación. Nieto sostiene que las comparativas expuestas durante el Consejo muestran precisamente un aumento de los mecanismos de protección y de los criterios que facilitan el acceso a la vivienda de las víctimas.

Por su parte, Nieto lamentó que varios partidos y entidades abandonaran la sesión cuando se abordaba una propuesta para reclamar más recursos al Gobierno de España destinados a la lucha contra la violencia machista.

El concejal aseguró que Valladolid ha sufrido en los últimos años una reducción del 17% de estos fondos, mientras el Ayuntamiento mantiene, según explicó, las mismas actuaciones con una mayor aportación de recursos propios.

“Es una pena que, cuando se trata de solicitar al Gobierno, con los datos encima de la mesa se hayan levantado y se hayan marchado”, criticó.