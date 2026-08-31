El Ayuntamiento de Valladolid cede parcelas a Somacyl en una zona en expansión: construirán 108 viviendas para jóvenes

Visita al sector de Cuarteles de Artillería y Conde Ansúrez en Valaldolid. Fotografía: Ayuntamiento de Valladolid.

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado este lunes, 31 de agosto, de forma definitiva, la cesión gratuita en propiedad, a favor de Somacyl, de dos parcelas municipales situadas en el APE 59 ‘Cuarteles de Artillería y Conde Ansúrez’.

Con esta cesión se permite desarrollar una actuación de vivienda pública que va dirigida, específicamente, a jóvenes. Todo, con la construcción de 108 nuevas viviendas en un ámbito de la ciudad que se encuentra en plena expansión.

Las parcelas que son objeto de la cesión son las resultantes, números 7 y 8, del Proyecto de Actuación del APE 59 ‘Cuarteles de Artillería y Conde Ansúrez’.

Ambas cuentan con una superficie aproximada de 5.200 metros cuadrados y tienen asignado un uso residencial protegido en edificio histórico.

Asimismo, en cada una de ellas existen edificios con grado de protección P3 Estructural, que deberán mantenerse, por lo que la futura actuación permitirá compatibilizar la creación de nuevas viviendas con la conservación y recuperación de estos inmuebles históricos.

Vivienda protegida

La aprobación de esta cesión materializa el compromiso adquirido por el Ayuntamiento de Valladolid y la Comunidad de Castilla y León para impulsar una actuación de vivienda pública en este estratégico ámbito de la ciudad.

El pasado 25 de abril de 2025 se suscribió un Protocolo General de Actuación entre ambas administraciones para el desarrollo de una actuación de vivienda pública en el sector SE.APP.54-01 ‘Cuarteles de Artillería’ del PGOU de Valladolid.

Dicho protocolo, de carácter programático, establecía la voluntad de colaboración entre las administraciones para incrementar la oferta de vivienda protegida, siendo necesaria su concreción mediante los correspondientes instrumentos jurídicos.

Con el acuerdo adoptado ahora por la Junta de Gobierno Local, el Ayuntamiento da un paso decisivo al hacer efectiva la cesión de estas dos parcelas a SOMACYL y avanzar así en el desarrollo de la actuación prevista.

El objetivo es aprovechar la titularidad pública de estos terrenos y edificios para dar respuesta a la demanda de vivienda, especialmente entre los jóvenes, y seguir incrementando el parque de vivienda pública y protegida de Valladolid.

Vivienda para jóvenes en un barrio en expansión

La actuación permitirá generar un total de 108 viviendas públicas destinadas a jóvenes, con 54 viviendas en cada una de las dos parcelas cedidas.

De esta manera, el Ayuntamiento de Valladolid refuerza una de sus principales líneas de actuación: facilitar el acceso a la vivienda, especialmente a los colectivos que encuentran mayores dificultades para iniciar un proyecto de vida propio.

La intervención en los antiguos Cuarteles de Artillería supone, además, una oportunidad para seguir impulsando la transformación y consolidación residencial de este entorno, aprovechando unos inmuebles de titularidad pública y garantizando al mismo tiempo la conservación de sus elementos protegidos.