Arroyo abre el plazo de solicitud para las ayudas escolares del curso 2026-27: importes, fechas y requisitos

Colegio Raimundo de Blas Arroyo de la Encomienda

El Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda abre este martes, 1 de septiembre, el plazo de solicitud de las ayudas para material escolar correspondientes al curso 2026-2027.

La convocatoria mantiene la cuantía base de 100 euros por alumno, que se incrementará a 105 euros para quienes realicen el trámite por vía telemática, premiando la eficiencia administrativa.

Durante las dos primeras semanas de septiembre, el procedimiento se gestionará exclusivamente a través de la Sede Electrónica municipal (sede.aytoarroyo.es, en el apartado Catálogo de trámites).

Los ciudadanos que opten por la atención presencial tendrán que esperar hasta el 16 de septiembre.

El plazo de recepción de las solicitudes acabará el 30 de septiembre por ambas vías, presencial y telemática.

Requisitos y topes de renta

Para optar a la subvención, tanto el estudiante como su progenitor o tutor deben estar empadronados en el municipio.

El alumnado deberá matricularse en centros sostenidos con fondos públicos en Educación Infantil (2º ciclo), Primaria, Secundaria, PMAR o FP Básica.

Además, se requiere no mantener deudas en período ejecutivo con las arcas municipales y no superar el límite de ingresos familiares del ejercicio 2025, fijado en 42.000 euros (55.000 euros para familias numerosas).

Las ayudas sufragarán gastos de libros de texto, cuadernos, papelería y, en el caso de las etapas posteriores a Infantil, equipamiento e insumos informáticos (tablets, impresoras, licencias de software o accesorios).

Los gastos deberán justificarse mediante facturas emitidas por comercios radicados en Arroyo de la Encomienda, con fecha de compra comprendida entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2026.

Para formalizar la solicitud digital es preciso contar con DNI electrónico o certificado digital.

El consistorio ofrece asistencia técnica telefónica (983 407 888, ext. 112) y por correo electrónico (informatica@aytoarroyo.es) para resolver dudas sobre el trámite online.