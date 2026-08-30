Tordesillas vuelve a pedalear por una buena causa

El ágora principal de la villa del Tratado acogió este sábado la IV edición del Desafío Guerrer@s Tordesillas, una cita que volvió a unir deporte, solidaridad y convivencia y que se consolida como uno de los grandes eventos de ciclo indoor de Castilla y León.

La jornada reunió a 135 participantes en cuatro sesiones, superando las cifras de anteriores ediciones y confirmando el crecimiento de una iniciativa que cada año adquiere una mayor dimensión.

El Desafío contó con participantes procedentes de Portugal y de diferentes localidades de toda la geografía española, demostrando la capacidad de convocatoria de esta prueba y su creciente proyección más allá de Tordesillas y de la provincia de Valladolid.

En esta edición, la iniciativa tuvo como causa solidaria a la Fundación ALPE Acondroplasia, cuya labor en favor de las personas con acondroplasia y sus familias fue protagonista de la jornada.

La presidenta de la Fundación estuvo presente en Tordesillas acompañada por varias personas afectadas, compartiendo con los participantes el trabajo y la realidad de la entidad.

Desde el Ayuntamiento de Tordesillas se ha querido poner especialmente en valor el extraordinario trabajo del Club Guerrer@s, impulsor y organizador del Desafío, por su compromiso y dedicación para hacer posible una iniciativa que combina deporte, solidaridad y convivencia y que se encuentra ya plenamente consolidada.

El Ayuntamiento también ha trasladado su agradecimiento a los 135 participantes, llegados desde distintos puntos de España y Portugal, por su implicación y solidaridad, así como a todos los patrocinadores y colaboradores que contribuyen al desarrollo de esta actividad.

La celebración de esta cuarta edición ha contado con la colaboración de la Diputación Provincial de Valladolid, Caja Rural de Zamora y el propio Ayuntamiento de Tordesillas, cuyo apoyo permite seguir impulsando esta iniciativa.

Un homenaje muy especial

La jornada tuvo también un momento especialmente emotivo con el homenaje realizado en memoria de Alfredo Avilés Muñoyerro y Ana Isabel Sánchez, matrimonio vallisoletano participante en anteriores ediciones del Desafío y fallecido recientemente en el accidente de avioneta ocurrido en Perú.

La IV edición del Desafío Guerrer@s Tordesillas Ayuntamiento de Tordesillas

Al homenaje asistió su hija, que quiso compartir este momento con la familia del Desafío Guerrer@s. Durante el acto se guardó un respetuoso minuto de silencio en su memoria, trasladando el cariño y la solidaridad de todos los presentes a sus familiares y amigos.

El homenaje contó con la presencia del alcalde de Tordesillas, Miguel Ángel Oliveira, y de la concejal de Asuntos Sociales, Mercedes Castro.

La presencia de la familia y el recuerdo de Alfredo y Ana Isabel, que habían participado en anteriores ediciones, convirtió este momento en uno de los más emotivos de una jornada marcada por la solidaridad.

La IV edición del Desafío Guerrer@s Tordesillas Ayuntamiento de Tordesillas

Con esta cuarta edición, el Desafío Guerrer@s Tordesillas vuelve a demostrar la capacidad del deporte para unir a personas de diferentes lugares y convertir una actividad deportiva en una herramienta de solidaridad y compromiso social.