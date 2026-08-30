Investigan un robo en la casa del exalcalde Javier León de la Riva en Valladolid

Javier León de la Riva durante la inauguración de la plaza en homenaje a sus 20 años de mandato como alcalde de Valladolid Rubén Cacho ICAL

La Policía Nacional investiga un robo en el domicilio familiar de Javier León de la Riva, quien fuera alcalde de Valladolid durante dos décadas, entre 1995 y 2015.

La vivienda, ubicada en un edificio de la Plaza de Zorrilla con vistas al Campo Grande, fue asaltada mientras no había nadie en su interior.

Los agentes que acudieron al piso lo hallaron revuelto, con señales de que alguien había registrado las estancias con prisa. La Policía Científica intervino para recoger huellas y otros indicios que permitan identificar a los autores.

De momento no se ha detallado qué objetos se llevaron ni el momento exacto de la entrada y la investigación continúa abierta.