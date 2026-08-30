Herido y trasladado al hospital un joven tras ser atropellado de madrugada en Medina del Campo

Un joven de unos 30 años ha resultado herido y ha sido trasladado al hospital tras ser atropellado este domingo por un vehículo en Medina del Campo.

Una llamada a las 2:19 horas de la madrugada de este domingo ha avisado al 112 de Castilla y León de un atropello en la avenida Lope de Vega de la localidad vallisoletana.

El 112 ha dado aviso a la Policía Local de Medina del Campo, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado una ambulancia de soporte vital básico.

El herido, un joven de unos 30 años, ha sido trasladado al hospital de Medina del Campo.