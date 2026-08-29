Valladolid, capital del videojuego indie: el Ayuntamiento lanza los II Pucela Game Awards

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, en la primera edición de los Pucela Game Awards Ayuntamiento de Valladolid

El Ayuntamiento de Valladolid, a través de la Agencia de Innovación y Desarrollo Económico, IdeVa, convocará la semana que viene la II edición de los Premios Pucela Game Awards 2026, iniciativa que busca reconocer el talento, la creatividad y la capacidad innovadora de los desarrolladores independientes de videojuegos del país.

El proyecto, que consolida a Valladolid como polo estratégico de contenidos digitales dentro de la industria nacional del videojuego y plataforma de despegue para proyectos de vanguardia, constituye una nueva apuesta por el reconocimiento del talento local y nacional.

Asimismo forma parte del plan de acción del Laboratorio Tecnológico de Contenidos Digitales de Castilla y León, TechLab 1094.

La nueva convocatoria, que apoya a estudios emergentes y potencia proyectos de alta calidad está dotada con 25.000 euros y reconocerá con 5.000 euros los mejores videojuegos en las categorías de 'Mejor Juego Indie 2026', 'Mejor Juego Indie para PC/Consola', 'Mejor Juego Indie VR', 'Mejor Dirección de Arte' y 'Mejor Juego Indie Narrativo'.

La diversidad de disciplinas busca reconocer desde experiencias inmersivas de realidad virtual hasta propuestas de fuerte carga narrativa o de diseño gráfico avanzado.

Plazo y solicitudes

El plazo para la presentación de candidaturas permanecerá abierto hasta el 9 de octubre inclusive y podrán participar personas físicas mayores de edad, además de agrupaciones y empresas legalmente constituidas en España que cumplan el perfil de pyme o microempresa, con una antigüedad menor a diez años y una facturación inferior a los dos millones de euros.

Los interesados deberán tramitar su solicitud preferentemente a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento, y a través de un formulario, adjuntando la documentación y los materiales técnicos previstos en las bases.

En el caso de las personas físicas, la solicitud puede presentarse también en el Registro General del Ayuntamiento de Valladolid.

Se puede acceder a la información práctica en la web de IdeVa.

Presentación en Alemania

Profesionales del videojuego de Valladolid de las empresas Daloar y Bowl of Tentacles, que colaboran con el Ayuntamiento en este proyecto, presentarán el concurso en Alemania este fin de semana.

Lo difundirán entre profesionales de la Asociación Española del Videojuego (AEVI) y la Asociación Española de Empresas Productoras y Desarrolladoras de Videojuegos y Software de Entretenimiento (DEV). Son las principales organizaciones de la industria de este sector y reúnen a empresas y entidades de toda su cadena de valor.

Colonia acoge hasta el 30 de agosto gamescom 2026, uno de los principales encuentros mundiales de la industria del videojuego.

La edición reúne a más de 1.700 empresas expositoras en 233.000 metros cuadrados, ocupados en su totalidad por primera vez, y combina presentaciones de nuevos títulos, contenidos, talento independiente, encuentros profesionales y actividades para la comunidad.

El encuentro refuerza así el peso económico, tecnológico y cultural del sector, además de su capacidad para generar innovación, empleo cualificado y nuevas oportunidades empresariales.

Los premios, en Devotion

Los proyectos finalistas se darán a conocer previsiblemente a finales de octubre de 2026 y sus creadores tendrán la oportunidad de exhibirlos y promocionarlos en el marco del evento Devotion.

Este encuentro profesional anual sobre videojuegos y contenidos digitales, que se celebra por primera vez en Valladolid y que alberga la Cúpula del Milenio será escenario de la gran gala final de entrega de premios los días 14 y 15 de noviembre.

Calidad de los premiados

Cabe recordar que a la I edición de los premios se presentaron 82 trabajos caracterizados por su elevada calidad técnica.

Entre todos ellos, un jurado integrado por expertos del ámbito universitario, periodístico y empresarial seleccionó los ganadores: The Occultist de Daloar Studio (Mejor juego indie 2025), Prismania de Tenebris Studio (Mejor juego indie narrativo).

Prelude Dark Pain de Quickfire Games (Mejor dirección de arte), Shadows on the Walls de Bowl of Tentacles (Mejor juego indie VR) y En Silencio de Renato Meyer (Mejor juego indie para PC/consola).