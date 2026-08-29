Valladolid acoge el preestreno de la primera coproducción audiovisual entre España e India

Valladolid acogerá el preestreno de 'Mudras. Bailando hilos invisibles' antes de su llegada a las salas comerciales.

El próximo 3 de septiembre, a las 20:00 horas, los Cines Broadway recibirán al equipo artístico del documental para compartir con el público una proyección especial que culminará con un coloquio.

En el mismo, los asistentes podrán conocer de primera mano el proceso de creación de una película que une España e India a través de la danza, la memoria y la transmisión cultural.

El vínculo entre Valladolid y 'Mudras. Bailando hilos invisibles' va mucho más allá de este estreno.

La ciudad forma parte del ADN de la película: aquí comienza una parte esencial de la historia de Mónica de la Fuente y Nazaré, madre e hija, cuyas trayectorias artísticas sirven de hilo conductor de un viaje que conecta Castilla y León con el sur de la India.

Rodado entre Valladolid, otras localizaciones de la región, Madrid e India, el documental convierte el territorio vallisoletano en uno de los escenarios desde los que se construye este diálogo entre generaciones y culturas.

Dirigido por María Salgado, 'Mudras. Bailando hilos invisibles' sigue a Mónica de la Fuente y su hija Nazaré en un viaje artístico y vital que une pasado y presente.

Hace tres décadas, Mónica descubrió las artes escénicas del sur de la India; ahora es Nazaré quien emprende ese mismo camino para nutrirse de esa tradición y crear junto a su madre una nueva obra coreográfica.

La película narra un relato íntimo sobre legado, identidad y creación compartida entre madre e hija y entre dos tradiciones culturales, la española y la india.

Cartel de 'Mudras. Bailando hilos invisibles' Ayuntamiento de Valladolid

El documental tuvo su estreno mundial en el Festival de Málaga, iniciando desde allí un recorrido internacional que ha despertado el interés por su singularidad y por el puente cultural que representa entre ambos países.

La película constituye, además, la primera coproducción audiovisual entre España e India realizada al amparo del tratado de coproducción cinematográfica firmado entre ambos Estados, un proyecto que simboliza la creciente colaboración cultural entre ambas y que, además, coincide con el Año Dual España-India de la Cultura, Turismo e Inteligencia Artificial 2026.

El preestreno en Valladolid supone, por tanto, un regreso a uno de los lugares donde nace la historia que cuenta la película.

Será una oportunidad para que el público vallisoletano descubra en primicia una obra profundamente ligada a la ciudad antes de su estreno comercial en cines.

Producida en España por Atrece Creaciones, Piensan las Manos, Claraboya Films, Sideral y Content Flow desde la India, la película cuenta con el apoyo del Ministry of Information and Broadcasting of India, el Ministerio de Industria y Turismo del Gobierno de España.

Ello en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU, la Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento de Valladolid, Casa de la India, y con la participación de RTVE, haciendo posible una producción de marcada vocación internacional y de intercambio cultural.

Sobre las productoras

Atrece Creaciones es una productora audiovisual española especializada en el desarrollo de largometrajes de ficción y documental con vocación nacional e internacional.

Su catálogo incluye títulos como Carlos Saura. Ese niño de la fotografía, estrenado en el Festival de Málaga y distribuido por A Contracorriente Films; Rosa Rosae. La guerra civil, estrenada en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián; y el cortometraje Cuentas Divinas, nominado a los Premios Goya.

La compañía apuesta por proyectos de autor que combinan calidad artística, memoria, cultura y proyección internacional.

Piensan las Manos es una productora española dedicada a la creación y producción de cine documental y proyectos audiovisuales de autor. Fundada por Marino García, combina la producción cinematográfica con la investigación y la formación en creación audiovisual contemporánea.

Claraboya Films S.L. es la productora audiovisual fundada por la directora María Salgado, dedicada al desarrollo y producción de proyectos cinematográficos y televisivos.

Con sede en Madrid, impulsa largometrajes, documentales, cortometrajes y series, acompañando cada obra desde su concepción hasta su finalización, con una especial atención al cine de autor y a las historias de vocación cultural e internacional.

Sideral es una compañía española de producción, distribución y ventas internacionales especializada en cine independiente y de autor.

En los últimos años ha impulsado y distribuido algunas de las películas más destacadas del panorama cinematográfico español, como Segundo Premio, Biznaga de Oro del Festival de Málaga y candidata española a los Premios Oscar.

También Mantícora, de Carlos Vermut; El año del descubrimiento, ganadora de dos Premios Goya; La herida, Premio Goya a la Mejor Dirección Novel, o Los colonos, una de las películas latinoamericanas más reconocidas internacionalmente.

Su catálogo combina obras de cineastas consolidados y nuevas voces con una firme apuesta por el cine de calidad y de vocación internacional.

ContentFlow Studios es una productora india liderada por el reconocido productor Bobby Bedi, referente del cine independiente del país. La compañía desarrolla proyectos con proyección internacional y participa en 'Mudras. Bailando hilos invisibles' como socio de la primera coproducción oficial entre España e India.