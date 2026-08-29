Imagen de la Plaza de Zorrilla y la Academia de Caballería de Valladolid

Imagen de la Plaza de Zorrilla y la Academia de Caballería de Valladolid Miriam Chacón ICAL

Valladolid

Heridas dos jóvenes de unos 20 años tras ser atropelladas en el Paseo de Zorrilla de Valladolid

Las víctimas han sido trasladadas en ambulancia al Hospital Río Hortega.

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Dos jóvenes de unos 20 años han resultado heridas y han sido trasladadas al Hospital Río Hortega de Valladolid tras ser atropelladas en el Paseo de Zorrilla de la capital vallisoletana.

Los hechos han tenido lugar a las 2:00 horas de la madrugada cuando se ha dado aviso al 112 de Castilla y León del atropello de las dos jóvenes, a la altura de la Academia de Caballería.

ambulancia 112

Se ha dado aviso a Policía Local, Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias-Sacyl que ha enviado una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico.

Las jóvenes heridas han sido trasladadas al Hospital Río Hortega en sendos recursos.