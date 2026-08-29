Heridas dos jóvenes de unos 20 años tras ser atropelladas en el Paseo de Zorrilla de Valladolid

Imagen de la Plaza de Zorrilla y la Academia de Caballería de Valladolid Miriam Chacón ICAL

Dos jóvenes de unos 20 años han resultado heridas y han sido trasladadas al Hospital Río Hortega de Valladolid tras ser atropelladas en el Paseo de Zorrilla de la capital vallisoletana.

Los hechos han tenido lugar a las 2:00 horas de la madrugada cuando se ha dado aviso al 112 de Castilla y León del atropello de las dos jóvenes, a la altura de la Academia de Caballería.

Se ha dado aviso a Policía Local, Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias-Sacyl que ha enviado una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico.

Las jóvenes heridas han sido trasladadas al Hospital Río Hortega en sendos recursos.