Heridas dos jóvenes de unos 20 años tras ser atropelladas en el Paseo de Zorrilla de Valladolid
Las víctimas han sido trasladadas en ambulancia al Hospital Río Hortega.
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Dos jóvenes de unos 20 años han resultado heridas y han sido trasladadas al Hospital Río Hortega de Valladolid tras ser atropelladas en el Paseo de Zorrilla de la capital vallisoletana.
Los hechos han tenido lugar a las 2:00 horas de la madrugada cuando se ha dado aviso al 112 de Castilla y León del atropello de las dos jóvenes, a la altura de la Academia de Caballería.
Se ha dado aviso a Policía Local, Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias-Sacyl que ha enviado una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico.
Las jóvenes heridas han sido trasladadas al Hospital Río Hortega en sendos recursos.