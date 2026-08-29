Conrado Íscar inaugura el I Festival de la Lana Montes Torozos: "Queremos seguir defendiendo nuestro origen"

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, durante la inauguración del I Festival de la Lana Montes Torozos, en el municipio vallisoletano de Velliza, este sábado Diputación de Valladolid

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, ha inaugurado este sábado, junto al alcalde del municipio de Velliza, Luis Miguel Serrador, el I Festival de la Lana Montes Torozos, celebrado en la localidad vallisoletana.

Íscar ha destacado que se trata de dos días "para poner en valor nuestros oficios tradicionales, la cultura lanera y el patrimonio rural".

"Es el primero de muchos, es poner en valor el mundo rural y la provincia de Valladolid. Somos pueblos muy pequeños pero queremos tener vida y en esa vida tiene que ver mucho el campo, la agricultura y la ganadería", ha apuntado.

El presidente de la Diputación ha señalado que se trata de "una gran oportunidad". "Queremos seguir defendiendo nuestra lana, nuestro origen y nuestra naturaleza", ha afirmado.

Y ha felicitado al pueblo de Velliza, al alcalde y "a todas las personas que lo han hecho posible". "Muchísimas gracias y enhorabuena al pueblo de Velliza", ha apuntado.

Poner en valor la lana

El alcalde del municipio, Luis Miguel Serrador, ha destacado que se trata de "un proyecto que nace con mucha ilusión". "Iniciativas como esta ponen en valor nuestro entorno rural, nuestra identidad y nuestras tradiciones", ha señalado.

Serrador ha agradecido "la implicación y el respaldo" de la Diputación a este proyecto. "Poner en marcha una primera edición siempre supone un reto pero cuando detrás hay personas, asociaciones e instituciones todo resulta mucho más fácil", ha señalado.

"Queremos poner en valor nuestra lana, tradición, mundo rural y todo aquello que forma parte de nuestras raíces. Ojalá sea el comienzo de una historia que podamos seguir contando durante muchos años", ha zanjado el alcalde de Velliza.