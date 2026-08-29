Los Bomberos de la Diputación de Valladolid extinguen un incendio en el remolque de un camión en Medina del Campo

El incendio en el remolque de un camión en el municipio vallisoletano de Medina del Campo R. Valtero ICAL

Los Bomberos de la Diputación de Valladolid apagaron este sábado el fuego que se declaró en el interior del remolque de un camión en Medina del Campo.

El incendio, que tuvo lugar sobre las 9:15 horas, obligó a la intervención de los bomberos del parque provincial del municipio, que se desplazaron hasta el lugar junto al Hotel San Roque.

El Servicio de Emergencias 1-1-2 recibió una llamada para avisar del incendio de la carga de un camión tráiler junto a una salida de la A-6 a su paso por Medina del Campo, por lo que se avisó a la Policía Municipal, los Bomberos de la Diputación y al Servicio de Medio Ambiente, por protocolo.

Las dos dotaciones de Bomberos desplazadas hasta el lugar desplegaron las mangueras y apagaron las llamas.