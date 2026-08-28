El LAVA anuncia 39 espectáculos con dos abonos de 12 y 20 euros para una nueva temporada espectacular

Irene Carvajal, concejala de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Valladolid, ha presentado esta mañana la nueva programación del LAVA, conocido como el Laboratorio de las Artes de Valladolid de la Fundación Municipal de Cultura (FMC).

Lo ha hecho acompañada por Juan I. Herrero, jefe de Programas de la Fundación Municipal de Cultura, y el equipo de programación del centro.

Una programación que, bajo el lema ‘Volverte a ver’, celebra la emoción del reencuentro con el acto escénico, su carácter colectivo y su capacidad de transformar miradas.

La temporada 2026/27 del LAVA mira al presente desde el relato de la escena a través de 39 espectáculos de teatro, danza, circo contemporáneo y música que exploran el territorio y la memoria, alejándose de la nostalgia para reinterpretar la tradición desde los lenguajes más contemporáneos; y que abordan sin artificios inquietudes actuales como el poder, los vínculos familiares o la búsqueda de identidad.

Serán, en total, 37 las compañías que pasarán por la Sala Concha Velasco, nueve de ellas de Argentina, Canadá, Reino Unido, Bélgica, Francia, Italia y Croacia; un cómputo que convierte esta temporada 2026/2027 en la más internacional de la historia del LAVA.

Artistas de reconocida trayectoria y producciones que llegan a Valladolid respaldadas por la crítica, comparten programa con creadores emergentes y estrenos en España.

La temporada arrancará con uno de los diálogos que recorre la programación: el encuentro entre la tradición y la creación contemporánea.

Así, el sábado 3 de octubre, Rafael Estévez y Valeriano Paños, tándem reconocido con el Premio Nacional de Danza y ganador del Premio de la Crítica en el Festival de Jerez 2026, subirá el telón del LAVA con Doncellas (juerga permanente), pieza de danza inspirada en el universo musical del legendario guitarrista Ramón Montoya y en los poemas de Federico García Lorca.

Teatro

La programación teatral interpelará al público con preguntas sobre cuestiones como la identidad, la memoria, la pertenencia o la relación con el territorio.

El jueves 8 de octubre, la abulense Laura Santos - Almealera presentará Yo nací en un surco de judías, una pieza de teatro documental que revisa el papel de la mujer en el medio rural ante el abandono de población y el futuro de la agricultura y la ganadería.

El estreno en España de Lengua de vaca, el jueves 15 de octubre, propondrá una reflexión sobre la herencia. Fruto de un proyecto internacional entre las escuelas superiores de arte dramático de París y Castilla y León, la pieza parte del mito del Minotauro para preguntarse qué mundo heredan las nuevas generaciones y de qué decisiones son deudoras.

La identidad, otro de los hilos conductores de la programación, asomará el sábado 17 de octubre de la mano de los castellanoleoneses Perigallo Teatro, que regresa al LAVA con Autorreverse.

Dos personajes despiertan en un territorio fronterizo entre realidad y ficción sin recordar quiénes son ni cómo han llegado hasta allí. Desde ese vacío comienza una búsqueda tan absurda como conmovedora que convierte la construcción de la identidad en una experiencia compartida con el público.

La creación contemporánea canadiense llegará al LAVA el viernes 23 de octubre representada por la compañía SNAFU Dance Theatre Society y su Epidermis Circus, una propuesta que transformará el teatro vallisoletano en un cabaret en el que todo es posible.

Ganadora del premio HoldOver en el festival Edmonton Fringe, la pieza combina vodevil, teatro visual, títeres, cabaret, cine en directo y humor absurdo en una propuesta irreverente y visualmente desbordante.

Otra compañía internacional, la alemana Familie Flöz, tomará el relevo el sábado 7 de noviembre. Su Teatro Delusio, reconocida con el Schwerter Kleinkunstpreis y el Premio Especial del Jurado de MIMOS, es una mirada hacia el propio hecho escénico que reivindica a quienes permanecen detrás de las bambalinas y hacen posible el brillo del espectáculo.

Una doble cita con la compañía italiana Teatro Necessario, el sábado 21 y el domingo 22 de noviembre, transformará la Concha Velasco en la Nuova Barberia Carloni, una barbería a la que los clientes no solo acuden a arreglarse el pelo, sino a conversar y reír, y que a través de este viejo ritual reivindica el placer de reunirse sin prisa y celebrar con carcajadas lo cotidiano.

La programación del LAVA dirige también una mirada hacia quienes habitan los márgenes de la sociedad, personas expulsadas que tropiezan, sobreviven y encuentran motivos para creer que otra vida es posible.

El sábado 28 de noviembre, el ganador del Premio Nacional de las Artes de Argentina, Sergio Boris, junto con la compañía El Eje; pondrá en escena Euforia & desazón. La historia de una academia para adultos venida a menos se convierte en una tragicomedia luminosa sobre la resiliencia y la necesidad de pertenencia.

La temporada continuará el jueves 10 de diciembre con Dora Cantero. La creadora celebra la capacidad de la imaginación para transformar la memoria de un pueblo con Cosas que caen del cielo, una pieza poética y empapada de realismo mágico a partir de un hecho real, la caída de un meteorito en Molina de Segura en 1858, y la leyenda que inspiró.

Pílades Teatro presentará el sábado su versión libre de Niebla de Miguel de Unamuno para plantear el interrogante sobre la propia identidad. La directora argentina Fernanda Orazi lo hace a través de Augusto Pérez, personaje que descubre que su destino no le pertenece.

La temporada ofrecerá una mirada contemporánea al pasado con Lazona Teatro y su propuesta, que podrá verse el 19 de diciembre, El rey de la farándula. Un irreverente personaje recorre los rincones ocultos de la corte de Felipe IV, en pleno Siglo de Oro, para exponer que, cuatro siglos después, la condición humana sigue interpretando la misma comedia. Música, verso, teatro y sátira se mezclan en una obra reconocida con el Premio Talía 2026 al Mejor Actor Protagonista.

El año 2027 arrancará el sábado 16 de enero con Gola, ganadora de dos premios Godot y un Fotogramas de Plata. Oriol Pla y Pau Matas convierten uno de los pecados capitales en metáfora de una sociedad que consume compulsivamente en busca de una felicidad que nunca termina de llegar.

El jueves 28 de enero, la memoria de una generación se reconstruirá desde un Renault 21, tan ligado a la historia de Valladolid. Un coche, de Contenidos Superfluos, convierte un objeto cotidiano en protagonista de una historia que recupera la época en que comprar un automóvil representaba la promesa de prosperidad y un futuro mejor.

La pieza utiliza el humor para preguntarse qué queda de aquellas esperanzas y cómo los objetos pueden conservar la memoria de generaciones. Esa misma semana, el sábado día 30, podrá verse Violencia, de Diego Garrido e Ysarca.

La propuesta reúne a dos parejas cuyas vidas han quedado destruidas después de un tiroteo escolar. A partir del texto de Fran Kranz, cuatro personas marcadas por la culpa y el duelo intentan encontrar respuestas.

El jueves 18 de febrero, Diego Anido presentará El Alemán, una pieza inclasificable que parte de algo tan cotidiano como la fecha de caducidad de un yogur para adentrarse en un universo donde lo absurdo revela verdades inesperadas y que invita al público a aceptar la lógica del disparate para hablar de la belleza de existir.

La semana se despedirá el sábado 20 con El nudo gordiano, de Teatro Español y Teatro Kamikaze, que recurre a la leyenda griega que le da nombre para revelar los prejuicios y contradicciones de la sociedad.

Dos mujeres mantienen posiciones enfrentadas sobre qué hacer ante la situación un niño de once años. Lo que comienza como un conflicto aparentemente profesional termina enfrentando al público a una pregunta trascendental: ¿qué hacer cuando no existe una solución correcta?

Las contradicciones de la sociedad se expondrán desde otra perspectiva en Taxidermia de una alondra, de Iván López-Ortega, el sábado 27 de febrero. La pieza, Premio MAX a la Mejor Autoría Revelación, comienza como un drama convencional que poco a poco desmonta sus propias reglas para interrogar dónde termina la empatía y dónde comienza el morbo, el deseo de mirar y la transformación del dolor de otros en objeto de consumo.

También abordará cuestiones que atraviesan la sociedad actual, como el poder, el deseo o la identidad, la propuesta con la que La Virgueria y Cassandra Projectes llegan al LAVA el sábado 6 de marzo, Teoría de King Kong, que convierte en experiencia teatral el célebre ensayo de Virginie Despentes.

El jueves día 11, será el turno de la Cía. Javier Aranda y su Saeta, triple premio Drac d’Or. Una corona de flores, un ataúd y una saeta sobre el escenario dan comienzo a una tragicomedia que celebra el teatro y su capacidad para ayudar a comprender mejor la vida y aceptar la pérdida.

Dos días después, el sábado 13 de marzo, la temporada se detendrá en los vínculos y la esencia de la familia. Piedra libre, de Lazona Teatro, contará la historia de una mujer que, junto a la cama de su madre ingresada en un hospital, revisa una relación compleja y llena de contradicciones.

El LAVA celebrará el Día Mundial del Teatro con Nao d’Amores. La memoria y la tradición estarán en el centro de las tres citas de la compañía. El jueves 18 de marzo, la compañía dirigida por la Premio Nacional de Teatro Ana Zamora recuperará Misterio del Cristo de los Gascones, una de sus obras más emblemáticas, inspirada en el espíritu de las primeras representaciones teatrales.

Al día siguiente, viernes 19 de marzo, se proyectará Nise, un viaje en la Nao d'Amores, documental que permitirá acercarse al universo creativo de la formación. El ciclo se cerrará el sábado 20 con Farsa y licencia de la reina castiza, a partir del texto de Valle-Inclán; una obra de humor corrosivo ambientada en el Madrid de Isabel II que expone cómo los mecanismos del poder continúan presentes.

La temporada continuará con Miss cosas y yo, de Cía. Nemin-Diana Pla Solina, el jueves 1 de abril. Se trata de un retrato autobiográfico y brutalmente honesto sobre una joven artista que intenta levantar su primer espectáculo mientras se enfrenta a sus propias voces internas; la perfeccionista, la insegura, la optimista o la víctima boicotean su proyecto.

La memoria y el conflicto familiar aparecerán el sábado 3 de abril en No mires, de Cultura i Conflicto. Una mujer intenta reconstruir la historia que su familia nunca pudo contar: su padre fue perseguido por la dictadura chilena y su tío fue uno de los torturadores más temidos. Entre ambos extremos se abre un territorio de culpa, traición, amor y memoria que arrincona las respuestas sencillas.

Desde el humor, Sergi López apuesta por la risa para mirar la realidad desde otro lugar y exponer la fragilidad de la identidad. Non solum, el viernes 24 de abril, explora estas cuestiones desde un original juego escénico basado en la multiplicación de personajes.

Danza

La danza contemporánea recorrerá la temporada con propuestas que utilizan el cuerpo como herramienta para hablar de identidad, territorio, deseo o pertenencia.

Después de la apertura de la temporada con Doncellas (juerga permanente) en octubre, será el turno de Te atrevo, de Juan Tomás de la Molía y Águeda Saavedra. La pieza, que llegará al LAVA el sábado 14 de noviembre, convierte el encuentro en materia coreográfica que guía movimiento, música y silencios.

Ya en enero, el sábado 23, Lana, de Osa+Mujika, subirá cinco intérpretes al escenario para explorar, a través del movimiento la obsesión contemporánea por la productividad y el rendimiento a partir de una pregunta: ¿trabajamos para vivir o vivimos para trabajar?

El estreno en España de What do you see or not, de YellowBitz Art Collective (España / Croacia), tendrá lugar el viernes 5 de febrero. La danza lanza una invitación a mirar dos veces y cuestionar el juicio basado en las apariencias. La representación contará con la participación de la bailarina vallisoletana María Matarranz, actualmente bailarina principal del Teatro Nacional Croata de Rijeka.

Tierra, naturaleza y memoria dialoga en la hipnótica La Quijá, de Siberia Danza y Paloma Muñoz, que podrá verse el sábado 13 de febrero. Reconocida con varios premios de la crítica y el Premio Butaca, la propuesta explora un territorio físico en el que los cuerpos parecen excavar en el pasado. Una experiencia sensorial e hipnótica sobre las raíces y los vínculos que nos sostienen.

El LAVA conmemorará el Día Internacional de la Danza con tres propuestas dedicadas a Manuel Liñán, artista que ha ampliado los límites del flamenco contemporáneo sin renunciar a sus raíces. El jueves 29 de abril, coincidiendo con la celebración, Liñán regresará al LAVA con Bailaor@, una obra que vuelve a la esencia del cuerpo y al placer de bailar y que muestra las múltiples facetas del artista, Premio Nacional de Danza.

Un día después, el viernes 30, el documental Rojo clavel permitirá acercarse a su universo creativo. Cerrará el programa especial, el sábado 1 de mayo, Muerta de amor, una creación de gran formato en la que doce artistas llevan al escenario el deseo, la intensidad y la fuerza del flamenco.

La mirada a los vínculos familiares llegará también en forma de danza de la mano de Peeping Tom. La compañía belga recupera, los días 7 y 8 de mayo, una de las obras esenciales de su repertorio, Le salon revisited.

Cuatro generaciones comparten un salón familiar, un espacio donde el tiempo parece suspendido y en el que afloran heridas, secretos y silencios. Una reflexión sobre la pérdida, la resiliencia y la capacidad de seguir adelante que cierra la programación de danza en el LAVA.

Circo contemporáneo

El circo contemporáneo tendrá una presencia destacada en la programación del LAVA con tres propuestas.

La celebración del Día Mundial del Circo, en abril, se prolongará durante dos fines de semana. El sábado 10, la compañía británica Gandini Juggling representará Heka (nada es lo que parece), un sorprendente espectáculo que combina malabares y magia para desafiar la percepción del público y demostrar que, sobre el escenario, lo imposible puede suceder a plena vista.

La celebración continuará el sábado 17 y el domingo 18 de abril con dos funciones de Secrets, de la compañía Eia. La pieza propone una delicada reflexión sobre el paso del tiempo a través de la acrobacia y de una escenografía en constante transformación.

El circo será también el encargado de poner el broche final a la temporada 2026/27 del LAVA con la compañía belga Circus Ronaldo y dos funciones de Sono io? el viernes 14 y el sábado 15 de mayo. La obra se adentra en la relación entre un padre y un hijo a través de la historia de una de las grandes sagas del circo europeo; un encuentro entre dos generaciones: mientras el padre intenta mantener vivo el eco del pasado, el hijo busca encontrar su propio camino sin renunciar a sus raíces.

Música

La programación del LAVA contempla el folclore como una entidad viva, un lenguaje que conserva su raíz y, al mismo tiempo, explora nuevos territorios y sonoridades.

El jueves 3 de diciembre, Isla Kume presentará Más de mil motivos, un concierto en el que panderetas, castañuelas e instrumentos de la tradición musical ibérica se encuentran con sintetizadores y bases electrónicas.

La celebración del Carnaval tendrá como protagonista el sábado 6 de febrero a Castora Herz & La Quadrilla con Cien años de Castora. Jotas, seguidillas y romances dialogarán con la electrónica en un concierto concebido como un ritual colectivo y como homenaje al patrimonio musical de Castilla y León.

El viernes 5 de marzo, Mercedes Peón presentará Ingrávida, revisión de los más de veinte años de trayectoria de sus universos sonoros más personales. Desde la tradición gallega, la artista ha construido un lenguaje propio en el que conviven folclore, experimentación y electrónica.

El apartado musical culminará el 22 de abril con Dulzaro y Romance en Castilla, un espectáculo inspirado en Antonio Machado y los paisajes emocionales de su Campos de Castilla. Las sonoridades tradicionales se alían con la electrónica para construir puentes entre memoria y creación contemporánea y plantear la identidad como un territorio en permanente transformación.

Más allá de la exhibición

El LAVA extenderá el diálogo sobre cuestiones como el territorio, la memoria, la identidad, los vínculos o la herencia más allá de la exhibición escénica.

Como es habitual, la programación apostará por la mediación con la ciudadanía a través de encuentros con compañías, talleres para profesionales de la escena y aficionados o actividades formativas, entre otras propuestas que invitan a la participación activa en las artes escénicas y en los procesos creativos, y que se anunciarán a través de la página web y las redes sociales del centro.

Como novedad esta temporada, el centro presenta El Suelo es LAVA, un nuevo proyecto desarrollado en colaboración con El Silo Casa de Cultura que refuerza la apuesta por los procesos de mediación con la ciudadanía.

Financiado por la Red Española de Teatros y la Fundación Daniel y Nina Carasso, ofrecerá una programación extendida pensada para transformar la experiencia escénica en un espacio de diálogo y participación, un ‘suelo común’ que invita a la reflexión colectiva.

De forma paralela al inicio de la nueva temporada, el LAVA acogerá el proyecto Cápsula Radio. Impulsado por las compañías Coma14 y Société Mouffette, con la colaboración del programa LaSala de Radio Nacional de España; se trata de una instalación sonora presentada en una ‘radio-cápsula’ que puede visitarse hasta el 27 de septiembre en el horario de taquilla del centro.

Abonos y entradas

El LAVA ofrecerá al espectador dos tipologías de abonos, el Abono 12 y el Abono 20, que permiten personalizar la temporada eligiendo doce o veinte espectáculos, respectivamente, y beneficiarse de un descuento de hasta cien euros.

La campaña de renovación abonos –solo en taquilla- comenzará con un periodo especial, los días 4 y 5, para aquellas personas que en la temporada anterior adquirieron de forma conjunta el Abono 12 y el Abono 20.

El resto de abonos podrán renovarse del 7 al 12 de septiembre (día 8, cerrado). Con el fin de evitar esperas innecesarias en estos procesos se ha habilitado un teléfono (983 235 259) que permitirá reservar día y hora (servicio activo los días 4 y 5 de septiembre, de 10:00 a 14:00 y de 18 a 20:30 h).

La emisión de nuevos abonos comenzará el día 15 de septiembre. La adquisición de nuevos abonos podrá realizarse en taquilla, abierta de martes a sábado de 12:00 a 14:00 y de 18:00 a 20:30h, o a través de la página web www.lavavll.es (canal con gastos de gestión).

Por último, las entradas se podrán adquirir desde el 22 de septiembre, tanto en la taquilla como en la página web www.lavavll.es, con descuentos para menores de 30 años, desempleados, grupos organizados y estudiantes de la ESADCYL y la Escuela Profesional de Danza de Castilla y León.