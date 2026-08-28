Estos seis hoteles de Valladolid ofrecen suculentos y únicos menús de ferias: abierto un sorteo para disfrutarlos gratis

El décimo aniversario de Alimentos de Valladolid va a llegar a las mesas de la capital durante las Ferias y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo.

Todo con una iniciativa que, de la mano de la Asociación de Hoteles de Valladolid, va a permitir disfrutar de diferentes propuestas gastronómicas elaboradas con productos de la marca y de proximidad.

Seis establecimientos hoteleros de Valladolid han diseñado, para estas fechas, un menú de ferias que va a poder degustarse del 5 al 13 de septiembre, acompañado de vinos de la Milla de Oro del Vino de Valladolid.

Cada uno de estos seis hoteles va a ofrecer una propuesta diferente, poniendo en valor la variedad, calidad y origen de los productos agroalimentarios de la provincia.

Los menús podrán disfrutarse en el Hotel Lasa Sport, Terraza Colón Plaza, Hotel Boutique Gareus Valladolid, Vincci Frontaura, Hotel Olid y Conde Ansúrez.

Sorteo de seis menús para dos personas

Como parte de esta iniciativa, la Asociación de Hoteles de Valladolid ha puesto en marcha un sorteo de un menú para dos personas en cada uno de los seis hoteles participantes a través de las redes sociales @hotelesvalladolid_.

El sorteo está abierto y se resolverá el 4 de septiembre y el ganador podrá disfrutar de una de estas seis propuestas gastronómicas durante las Ferias.

La iniciativa pretende acercar a vallisoletanos y visitantes los productos de la provincia y reforzar la colaboración entre el sector hotelero y la Diputación de Valladolid en la promoción de la gastronomía, los productos de proximidad y el enoturismo.