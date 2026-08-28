Amaia Montero emociona a Valladolid con una sorpresa inolvidable en el concierto de La Oreja de Van Gogh

La Oreja de Van Gogh conquistó este jueves Valladolid. El grupo llenó de música, nostalgia y emoción el Pingüino Arena, en el recinto de la antigua Hípica.

Fue en un concierto que hizo vibrar a miles de personas y que dejó uno de los momentos más especiales de la noche cuando sus propios compañeros sorprendieron a Amaia Montero interpretando una de las canciones más emblemáticas de su carrera en solitario.

Fue, sin duda, una de las grandes anécdotas del concierto celebrado este jueves 27 de agosto donde no faltaron los temas de siempre como 20 de enero, fue el arranque, Dulce Locura, La Playa, Rosas, Muñeca de Trapo y Puedes Contar Conmigo.

Apenas un día después de cumplir 50 años, Amaia recibió sobre el escenario un regalo inesperado de Xabi San Martín, Álvaro Fuentes y Haritz Garde, que quisieron rendir homenaje a una faceta de su trayectoria de la que, según destacaron, quizá no se habla lo suficiente: la de compositora.

“Nos vamos a saltar un poco el guion, nos van a matar igual los técnicos”, comenzó diciendo Xabi San Martín, sentado frente a su teclado, ante la sorpresa del público y de la propia artista.

El músico recordó entonces que Amaia había celebrado su cumpleaños el día anterior y destacó el cariño que la cantante había recibido también en las redes sociales.

“Hoy nosotros le queríamos hacer un homenaje especial porque hay un aspecto de Amaia del que quizás no se habla lo suficiente y es que, aparte de todo lo que se ve, es una compositora excelente”, señaló.

“Es uno de los superpoderes que tiene Amaia y no debería ser secreto”, dijo antes de revelar que interpretarían una canción de su etapa en solitario.

Y entonces comenzó a sonar 'Quiero ser' y la reacción del público fue inmediata.

Los seguidores de Amaia, que hacía tiempo que no tenían la oportunidad de escuchar este tema en directo, acompañaron uno de los momentos más emocionantes de toda la noche. Xabi invitó a la cantante a sumarse a la interpretación si le apetecía. Y Amaia no dudó.

La artista demostró que recuerda perfectamente la letra de uno de los grandes éxitos de su primer trabajo en solitario y volvió a interpretar una canción especialmente significativa para sus seguidores.

Sobre el escenario, la emoción fue creciendo hasta convertirse en uno de esos instantes que difícilmente olvidarán quienes asistieron al concierto.

Al terminar, Amaia quiso compartir con el público la felicidad que atraviesa en estos momentos y el cariño que siente por sus compañeros.

“Madre mía, madre mía, madre mía. No sabéis el día de cumpleaños que tuve ayer con ellos”, comenzó diciendo emocionada.

La cantante explicó que sus compañeros habían preparado durante el día anterior una celebración completamente sorpresa.

“Planearon todo un día, que yo no tenía ni idea de nada. Me llevaron a navegar, hicimos una comida preciosa con toda la gente que quiero, que quiero de verdad, y me hicieron unos regalos increíbles”, relató.

Pero Valladolid todavía guardaba una sorpresa más. “Y hoy llego aquí y me hacen el 'Quiero ser'. No les puedo querer más”, aseguró Amaia ante los aplausos del público. “Ayer, antes de irme a la cama, dije: os adoro”.

Sus palabras dieron paso a otro de los momentos más emotivos de la noche, cuando Xabi, Álvaro y Haritz se fundieron en un abrazo con ella sobre el escenario.